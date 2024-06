A bár, ahová csak többnapos hajóúttal lehet eljutni

A világ legelszigeteltebb és legtávolabbi bárja egy vulkanikus szigeten található, mélyen az Atlanti-óceán déli részén, és hat napba telik, mire a legközelebbi országból hajóval kiköthetünk itt - annak ellenére, hogy technikailag az Egyesült Királyság része.

Az Albatross Bar Tristan da Cunha, az Atlanti-óceán déli részén fekvő vulkanikus szigetcsoport, Edinburgh of the Seven Seas nevű aprócska fővárosában található, 2.816 kilométernyire Dél-Afrikától, 3.360 kilométernyire Dél-Amerikától, a legközelebbi falu pedig 2.460 kilométernyire van északi irányban, Szent Ilona szigetén.

Tristan da Cunha szigete az Egyesült Királyság tengerentúli területeihez tartozik, és az Atlanti-óceán déli részén található. 2009. szeptember 1-ig közigazgatási szempontból Szent Ilona szigetéhez tartozott. A város nevét Alfréd hercegről, Edinburgh hercegéről kapta, aki Viktória brit királynő második fia volt.

1867-es látogatása óta a település az ő nevét viseli. Edinburgh of the Seven Seas települést Tristan da Cunha szigetén 1815-ben Glass őrmester alapította, miután a szigetet az Egyesült Királysághoz csatolták.

A szigeten egy katonai helyőrség állomásozott, amelynek célja egy bármilyen esetleges francia kísérlet megakadályozása volt, amely Napoleon kiszabadítására irányult volna, aki Szent Ilona szigetén raboskodott. Edinburgh of the Seven Seas az egyetlen tulajdonképpeni település Tristan da Cunhán, ahol a kormányzó rezidenciája mellett van egy kis kikötő, és egy postahivatal is. 1961-ben a sziget vulkánja kitört, emiatt a város lakosai Angliába költöztek. A kitöréskor tönkrement a település tengeri rák-feldolgozó üzeme, az elhagyott épületeket pedig kalózok fosztogatták. 1963-ban a lakosság többsége visszatért, és a települést újraépítették.

Edinburgh of the Seven Seas, a Tristan da Cunha nevű szigetcsoporton

Fotó: Wikipedia

Ebbe a tengerentúli területen lévő faluba 6 napig tart az út, és

csak egy erre kijelölt hajóval lehet ide eljutni, amely évente mindössze 12 alkalommal hagyja el a dél-afrikai Fokvárost.

Mielőtt azonban bárki is meglátogatná ezt a különleges szigetet, meg kell szereznie a helyi kormányzat engedélyét. Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy emailt kell írni az itteni ügyvezető titkárnak címezve, amibe bele kell írni a látogatás részletes célját, a látogatás tervezett időpontját, az utazás módját, a látogatók állampolgárságát, életkorát, valamint azt is, hogy hol fog tartózkodni a látogatás alatt.