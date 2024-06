Békepárti előretöréstől rettegnek Brüsszelben, több országban is fordulat várható

A Magyar Nemzet szemléje szerint Franciaországban a Nemzeti Tömörülés párt jó úton halad afelé, hogy megszerezze a szavazatok egyharmadát. Ezzel óriási győzelmet aratna a francia államfő felett. A felmérések szerint a jobboldali pártot több mint kétszer annyian támogatják, mint Emmanuel Macront és pártját.

Németországban az AfD a második hely felé tart, megelőzve Olaf Scholz kancellár kormánykoalíciójának minden tagját. Olaszországban Giorgia Meloni miniszterelnök pártja, az Olasz Testvérek messze megelőzi a többieket.

Rettegnek Brüsszelben a jobboldal megerősödésétől

A brüsszeli hírportál már most, a választások előtt is retteg attól, hogy a nemzeti erők még jobban megerősödnek Európában. Egyenesen megdöbbentőnek nevezi a lap ezt a folyamatot. A Politico cikke azzal ijesztget, hogy ezen pártok sikere „olyan politikai felfordulást fog kiváltani, amelyet Donald Trump 2016-os amerikai elnökké választása okozott.” Megjegyzik, hogy az európai parlamenti választásokon elért eredmények végül is megmutatják, hogy merre tart a nemzeti politika Európa döntő fontosságú fővárosaiban. Hozzáteszik,

Európa politikai vezetőinek rá kell jönniük, hogy többé nem lehet figyelmen kívül hagyni a jobboldali erőket.

Fotó: Anadolu via AFP

Európának abba kell hagynia a szélsőjobbról való beszédet – mondta Gerolf Annemans belga európai parlamenti képviselő. Kiemelte:

Ha megnézi a politikát, ha azt nézi, hol vagyunk hatalmon, akkor már nem vagyunk a politika peremén. Most mi vagyunk a jobbközép

– tette hozzá.

Egyre többen támogatják a jobboldalt Európa-szerte

A Politico cikke arról is ír, hogy mi köti össze az egyre sikeresebbé váló jobboldali erőket. Szerintük ezen pártokban egyebek mellett közös, hogy nemzeti érdeket képviselnek, és bevándorlásellenesek, de megosztja őket az Oroszországgal való viszony.

A jobboldali erőket pedig egyre többen támogatják. Így a gazdálkodók és a munkavállalók is, akik az uniós politikát okolják az életszínvonaluk romlásáért, valamint a középosztálybeli szavazók, akik aggódnak a bevándorlás és az általuk hagyományosnak tartott értékek háttérbe szorulása ​​miatt. Egyre többen vannak köztük olyan fiatalok is, akik aggódnak a megélhetési költségek emelkedése miatt.

A migráció központi szerepet játszik a pártok népszerűségében, de az abortuszhoz való hozzáférés kérdése vagy az LMBTQ+-jogok is döntő fontosságúak, írja a Politico.