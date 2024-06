Bekövetkezett, amitől mindenki tartott Oroszországban

Az ukrán erők megsemmisítették az Oroszországon belüli légvédelmet, „valószínűleg” az amerikaiak által nekik szállított Himars rakétarendszerrel - közölte az Institute for the Study of War (ISW).

A The Guardian szemléje szerint a sortűz egy orosz S-300/400-as légvédelmi ütegre csapott le Belgorodra június elején - közölte az amerikai székhelyű kutatóintézet. Hozzátették: orosz források egyre gyakrabban állítják, hogy az ukrán erők a Himarsokkal csapást mérnek Belgorodi területre, amióta az USA részben feloldotta Ukrajna azon korlátozását, hogy az általuk biztosított fegyvereket az orosz határ menti területeken lévő katonai célpontok elleni csapásra használhassa Ukrajna. Az esetet a The Guardian szerint az oroszok eddig még nem kommentálták, mindenesetre ha a hír igaz, akkor nagy a baj, ugyanis az oroszok már többször céloztak rá, hogy ilyen esetben kegyetlen válaszcsapást fognak eszközölni. KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK

