Joe Biden bukásán nevet Amerika, ilyen szánalmas összeomlásra kevesen számítottak

Nem is csoda, ugyanis a felmérések szerint az amerikai választók nagy többsége úgy érzi, a négy évvel ezelőtti Trump-adminisztráció alatt (amelynek legvégét még a koronavírus okozta pandémia is próbára tette, nemcsak egészségügyi, hanem monetáris értelemben is) egész egyszerűen jobban szárnyalt a gazdaság, az ország jobb úton haladt.

Hogy ezek az elhangzó és számokkal alátámasztott kritikák valójában mennyire hatoltak húsig Bidennél, hamar kiderült, ugyanis egy-egy ilyen csörténél a demokraták jelöltje azon túl, hogy „hazugnak” nevezte ellenfelét, érdemi cáfolatot már nem tudott felsorakoztatni.

A vita leszálló ágában persze egyik jelölt sem tartózkodott a tőle már megszokott, és a politikai arénában már sokszor elhangzott személyeskedéstől, ami a felmérések szerint talán éppen a legnehezebben mobilizálható, 30 év alatti, bizonytalan szavazók motiváltságát érinthette rosszul, akikre minden bizonnyal szüksége lesz annak a jelöltnek, aki novemberben magabiztosan győzni szeretne.

A vitát követően a magszavazók véleményeit összesítő felmérések azonban kevés lehetőséget hagytak bármilyen nemű demokrata magyarázkodásnak, ugyanis a megkérdezettek majdnem kétharmada úgy vélte, Donald Trump egyértelműen győztesként zárta a vitát.

Hogy e 90 perc hosszú távon milyen lenyomatot hagy mind az elkötelezett, mind pedig a bizonytalan választók körében, persze, nagy kérdés. Egyvalami ugyanakkor biztosan kijelenthető:

a Demokrata Pártnak a következő és egyben utolsó elnökjelölti vita, illetve az őszi kampányhajrá kapcsán a mostanitól valami merőben eltérő stratégiára lesz szüksége, ha erőt szeretne jelöltjén keresztül felmutatni.

A szerző Sümeghi Lóránt, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője