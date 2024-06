Börtönbe került egy nő, mert nyaralni ment a hatalmas bírság kifizetése helyett

Az 52 éves Tracie Cartert arra kötelezték, hogy fizessen 167.000 fontnyi bírságot, és bontsa le a hat istállót és a mobilházat, amelyeket engedély nélkül építtetett fel. Az asszony azonban az összeg kifizetése helyett inkább Törökországba ment nyaralni a barátaival, és erről több fotót is megosztott a közösség oldalain.

Egy évvel később ugyanennek a bíróságnak a körzeti bírója figyelmeztette, hogy börtönbüntetésre számíthat, ha meg sem próbálja kifizetni a súlyos bírságot. Mivel az asszony továbbra sem volt hajlandó fizetni, a bíró 12 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Május 20-án pedig egy évre börtönbe került, mivel azóta sem fizetett.

Habár 2004-ben a Bromsgrove-i Kerületi Tanács elutasította a hat istálló építésére vonatkozó tervezési kérelmét a méretük és elhelyezkedésük miatt, de az asszony nem tágított, és úgy döntött, hogy folytatja a projektjét. Miközben azon kellett volna fáradoznia, hogy előteremtse a hatalmas bírságra a pénzt, és le kellett volna bontatnia az épületeket, Carter a Facebook-oldalán a törökországi Alanya tengerparti üdülőhelyen töltött nyaralását mutatta be.

"A Bromsgrove-i kerületi Tanács a múltban és a jövőben sem fogja tolerálni a felszólítások figyelmen kívül hagyását, és a bírságot kifizetésének elmaradását, a tisztviselők pedig továbbra is együttműködnek a WRS-nél dolgozó végrehajtó kollégáikkal annak érdekében, hogy biztosítsák a döntések betartását" - nyilatkozta Simon Wilkes, a Worcestershire-i Szabályozási Szolgálat (WRS) vezetője.

Ruth Bamford, a Bromsgrove Kerületi Tanács tervezési vezetője pedig azt nyilatkozta, hogy "kerületünkben sok a zöldövezet, amelyet fontos megvédeni a káros fejlesztéstől."

