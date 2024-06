Különleges ajándékot adott III. Károly az unokájának

King Charles 'makes gesture for Lilibet on her birthday amid family feud' https://t.co/7M0LmfAAu3#Huh??? #PrinceHarryAndMeghanMarkleAreAssholes #PriceHarryIsPathetic #HarryATraitorAndALiar #HazbinANDhisDumbWife #DumbPrinceAndHisStupidWife #DukeandDuchessStupidity