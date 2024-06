Ha Brüsszelnek valami nem tetszik, akár hazug bírósági ítélettel is büntet

Összességében nézve hazánk az egyedüli, akit megbírságoltak most? Mit vetít ez előre a jövőre nézve?

Az adott ügyben, mivel az egy, hazánk ellen indított kötelezettségszegési eljárás következménye, csak Magyarországot bírságolták meg. Ugyanakkor ez a már említett, példastatuáló jelleggel történt, vagyis üzenet az összes többi olyan tagállamnak, amely esetleg szembe akarna fordulni Brüsszel akaratával.

Politikai döntést hoztak Brüsszelben. Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

Az EU Bíróság ma ismét bizonyította, hogy a kíméletlen brüsszeli nyomásgyakorló gépezet egyik jól olajozott fogaskereke, amely teljes mértékben elkötelezett a föderalisták ügye mellett.

Ez előrevetíti azt is, hogy más ügyekben is várható ehhez hasonló büntetések kiszabása. Ezekből pedig több is van most a testület előtt, akár migrációval, akár más ügyekkel kapcsolatosan.

