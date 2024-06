Brüsszel mindenkit, férfiakat, fiatal fiúkat, nőket halálba akar küldeni Ukrajnáért

A Manfred Weber által 2022 óta elnökölt Európai Néppárt egybeforrt a progresszív baloldallal, liberálisokkal és a zöldekkel, és amit ők képviselnek, az egy sajátos, nyilvánvalóan kóros politikai lelkiállapotot mutat, ahol az EP-képviselők nem az országuk, hanem Brüsszel érdekét, Brüsszel pedig nem Európa, hanem az USA egyes érdekeit képviseli.

Figyelemre méltó fejlemény, hogy május 8-án, a II. világháború európai lezárulásának évfordulóján a progresszív nyugati média egyik zászlóshajója, a Politico portál azzal a címmel közölt cikket, hogy: „Az, ahogyan a Nyugat segíti Ukrajnát, nem lesz elég a győzelemhez – az autokraták a visszafogottságot és az óvatosságot a gyengeség jelének tekintik, és erőt látnak az elhatározásban”.

Ez elhozhatja a háború eszkalációját?

A nyugati liberális sajtó és az ottani politikusok – a Soros-hálózat szervezeteinek és médiájának támogatásával – már évek óta elárasztják az embereket a pszichológiai hadviselésben való megedzéssel, és most a háborús eszkalációtól sem tartva, felelőtlen módon azt is sugallják Európának, hogy amennyiben fegyveres szembenállásra kerül sor a Nyugat és Oroszország között, ahhoz nekünk robusztus hadi eszköztárunk lesz. Az eddigi számok megdöbbentőek: az ukrajnai háború 2022. februári kezdete óta az Európai Unió, illetve tagállamai

közel 107 milliárd dollárnyi támogatást bocsátottak Ukrajna rendelkezésére pénzügyi, katonai, humanitárius és menekültügyi segítségnyújtásként, ebből közel 35 milliárd dollár értékű támogatást katonai segítségnyújtás formájában, amely ráadásul egyre növekvő mértéket mutat a lőszerektől a légvédelmi rendszereken át a Leopard tankokig és a vadászrepülőgépekig terjedően.

Miért félelmetes, hogy a kötelező sorkatonaságot erőltetik, be is vezetnék és nőket is a frontra vinnének?

A legtöbb európai országban az elmúlt évtizedekben épp ellentétes folyamat volt megfigyelhető: az országok békére rendezkedtek be, ennek megfelelően a legtöbb EU-tagállam kivezette a kötelező sorkatonaságot (a most a sorkatonaság visszaállítását szorgalmazó Németország például 2011-ben).

Most azonban a háborús pszichózisban élő nyugati vezetők körében erősödik a háborús készültség, ami azért félelmetes és veszélyes, mert európai hadsereg az elmúlt bő 200 évben nem tudott nyerni Oroszországgal szemben – sem Napóleonnak, sem az I. és a II. világháborúban az oroszokkal szembenálló feleknek nem sikerült térdre kényszeríteniük Moszkvát.

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke május elején javasolta, hogy minden EU-tagállamban hozzák vissza a kötelező sorkatonai szolgálatot. Daniel Günther (CDU), Schleswig-Holstein tartomány miniszterelnöke és Eva Högl (SPD), a Bundestag védelmi biztosa május 20-án nyilatkoztak arról, hogy be kellene vezetni a nők számára is a kötelező katonai szolgálatot. Ez több okból is félelmetes.

Egyrészt, mert rámutat arra, hogy annyira kis lélekszámúak és gyengék az európai hadseregek a nagyhatalmakkal szemben, hogy mindenki, így még a nők bevetésére is szükség van – már amennyiben valaki a háborúskodást szükségesnek ítéli, másrészt, mert a nők frontra küldése harcképzett férfiakkal együtt elvitathatatlan emberveszteséget okozna, ezen túlmenően pedig a fentiekből is látszik, hogy a háborúpárti vezetők mindent és mindenkit – akár még az anyákat és lányokat is – feláldoznának Ukrajna (vélt) győzelmének oltárán.

Kötelező női katonai szolgálat jelenleg egy országban van érvényben az EU-ban, ez Svédország (2017 óta). Dánia 2026-tól tervezi bevezetni a nők vonatkozásában is a sorkatonaságot. A szolgálati idő a mostani 4 hónapról 11 hónapra emelkedik majd, mind a férfiak, mind a nők esetében. Troles Lund Poulsen dán védelmi miniszter márciusban egyébként e körben úgy fogalmazott, hogy „a határozottabb sorkatonai szolgálatnak, beleértve a nemek közötti teljes egyenlőséget is, hozzá kell járulnia a védelmi kihívások megoldásához, a nemzeti mozgósításhoz és a fegyveres erőink létszámának növeléséhez.”