Több strandoló is súlyosan megsérült egy brutális cápatámadásban

Az egyik nő olyan súlyosan megsérült, hogy amputálni kellett a karját. A másik két tizenéves lány a végtagjaik sérültek meg.

A floridai Watlon megye strandjainál a fürdőzőket felszólították, hogy óvakodjanak a cápáktól, miután június 7-én, pénteken délután egy nőt megsebesített egy cápa.

Jelentős sérülést szenvedett a felsőtestén és kritikus állapotban vitték egy közeli kórházba. A karjának egy részét amputálni kellett.

Kevesebb mint két órával később a mentőket a közeli Seagrove Beach területére hívták, ahol két tizenéves lányt harapott meg egy cápa. Mindkét tinédzser súlyos sérüléseket szenvedett a karján és a lábán.

Mindkét támadás a víz sekély részén történt, ami nagyon ritkán fordul elő.

Piros zászlókat tűztek ki, hogy figyelmeztessék az úszókat, hogy maradjanak távol a víztől. A nyomozók rendkívül szokatlannak nevezték az ugyanazon a napon egymás után elkövetett cápatámadásokat.

Az ilyen típusú incidensek nagyon szokatlanok, és rendkívül szokatlan, hogy kettő is megtörténjen ugyanazon a délutánon, egymáshoz közeli területen

- mondta egy szakértő.

Michael Adkinson, Walton megye seriffje dicsérte a strandolók gyors reakcióját az első támadás helyszínén. Emlékeztette a lakosságot az óceánban való úszás kockázataira is - írta a Daily Star.

