Egy család beperelte a NASA-t, űrszemét csapódott a házukba

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla űrszemét szakította át a családi ház tetejét, ami majdnem megölt egy kisgyereket. A floridában élő Alejandro Otero házába az év elején egy rejtélyes tárgy csapódott be mindössze néhány méterre kisfiától, Danieltől. A henger olyan erővel találta el a házat, hogy átütötte a tetőt és a többemeletes ház alagsorában állt meg. Alejandro az eset után az X-en a következőket írta:

A henger átszakította a tetőt, és két emeletet is. Majdnem eltalálta a fiamat.

Az eseményt követően a tárgyat a Kennedy Űrközpontba szállították elemzésre. Megerősítve a család gyanúját, áprilisban megállapították, hogy a tárgy az ISS egyik raklapjáról származó darab. A törmelék a Nemzetközi Űrállomásról bő három évvel azelőtt szabadult el, hogy a család otthonába csapódott volna. A Nasa korábban azt feltételezte, hogy a henger a többivel alkatrésszel együtt elég majd a Föld légkörébe lépve, de ez a darab csodával határos módon egészben visszajutott a Földre.

1/3 Кілограмові шматки космічного сміття з МКС (елементи відпрацьованої батареї) впали на приватний будинок у Флориді.



Подія сталася вчора близько 2-ї дня за місцевим часом: вдома був лише син власників будинку:https://t.co/8veRCLCtt3 pic.twitter.com/NkcuRZFMkr — The Alpha Centauri (@theACentauri) April 2, 2024

A család most 80 000 dollárt (közel 30 millió forint) követel a NASA-tól.

A család ügyvédje, Mica Nguyen Worthy elmondta, hogy hálásak azért, hogy senki sem szenvedett fizikai sérülést az incidens következtében, de a baleset katasztrofális következményekkel is járhatott volna. Ha a törmelék néhány méterrel távolabb csapódott volna be, akkor halálos áldozatai is lehettek volna. A bizarr esemény a légkörben keringő nagy mennyiségű űrszemét miatt megkongatta a vészharangokat. Az ügyvéd elmondta, hogy ez az eset is jól példázza, hogy az űrszemét mennyire komoly problémát jelent.

A tudósok már korábban is figyelmeztettek az űrszemét problémájára. Egy japán űrkutatási csapat az év elején felfedte a tervet, miszerint nagyteljesítményű lézerekkel akarják kilőni a szemetet az űrben. Az Orbital Lasersnek nevezett lézersugár képes lesz elporlasztani a Föld körül keringő űrszemét egy részét. A vállalat szerint az első ilyen lézerek 2025-ben készülnek majd el - írja a The Sun.

