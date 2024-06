Tiltott csúszdán csúszott le egy nő Ausztriában, utána már a sikolyát lehetett hallani - videó

Rihannan Ifflandnak hatalmas követőtábora van a TikTokon. Az oldalára pár napja arról töltött fel egy videót, hogy az egyik ausztriai kalandparkban felszökött egy olyan csúszdára, amire ki volt írva, hogy nők nem használhatják. A videóhoz azt írta, hogy "Úgy látszik, ide az van írva, hogy nők ne használják”.

A felvételen már csak a nő hatalmas sikolyai hallatszanak, miután elindult lefelé. A videót egy hét alatt 37 millióan látták.

A közösségi oldalon többen is leírták, hogy ez az ausztriai csúszda a leggyorsabb Európában, akár 80 km/órára is felgyorsulhatunk benne. Ezenfelül leírták azt is, hogy a tábla azért volt kint, mert súlyos sérülésveszélyre figyelmeztet.

Több kommentelő is leírta, hogy miért volt tiltva nőknek a csúszda. Csak úgy hívták a jelenséget, hogy "csúszda beöntés”.

Volt olyan nő, aki leírta, hogy ő is kipróbált hasonló csúszdát korábban, és tényleg olyan volt, mintha beöntést kapott volna. A csúszás után egyből a mosdóba kellett mennie. Másoknak a videó megnézése elégvolt ahhoz, hogy soha többé ne akarjanak csúszdázni.

Egy tanulmány szerint a hirtelen nagynyomású víz akár hüvelysérülést is okozhat a nőknek, valamint a nemi szervükbe bejutó víztömeg akár fertőzéseket is okozhat - írja a Daily Star.

