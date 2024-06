Elkelt a világ legdrágább tehene, hihetetlen összeget fizettek érte

🐮 Bezerra, filha de vaca mais cara do mundo, é leiloada por 3 milhões de reais, renda vai para vítimas do RS



Uma bezerra, filha da vaca Viatina-19 FIV Mara Móveis, a mais cara do mundo, foi leiloada na noite da quarta-feira por 3 milhões de reais, em um pregão beneficiente em… pic.twitter.com/4OSLDyJuRF