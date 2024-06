Egy illegális migráns megerőszakolt és meggyilkolt egy ötgyermekes édesanyát Amerikában

A 23 éves Victor Antonio Martinez Hernándezt, aki a rendőrség szerint 2023 februárjában lépett be illegálisan az Egyesült Államokba, szombaton tartóztatta le az oklahomai Tulsában. Azzal vádolják, hogy hat hónappal azután, hogy illegálisan átlépte a déli határt,

megerőszakolta és meggyilkolta a 37 éves Rachel Morint.

A nyomozók elmondták, hogy a férfi DNS-ét a gyilkosság helyszínén megtalálták.

Morint 2023 augusztusában túrázás közben gyilkolhatták meg, később egy átereszben meztelenül találtak rá. A megyei seriff szerint a migráns nem azért vándorolt be, hogy jobb életet teremtsen magának vagy a családjának, hanem elmenekülni akart a hazájában elkövetett bűncselekmények elől. Majd

felszólította Bident, hogy foglalkozzon a határon meglévő migránsválsággal.

A Daily Wire szerint Hernándezt egy 2023 januári, Salvadorban elkövetett gyilkossággal és egy 9 éves kaliforniai kislány bántalmazásával is gyanúsítják. A tulsai rendőrség szerint pedig "erőszakosan bántalmazott egy 9 éves kislányt és az édesanyját is a Los Angeles-i lakásukba való betörése során". Emellett úgy tudják, hogy kiterjedt kapcsolatokat is ápolt egy hazájában működő erőszakos bandákkal.

Donald Trump volt amerikai elnök a Truth Social oldalán azt írta, hogy Morin megerőszakolásáért és meggyilkolásáért Joe Bident terheli felelősség a határpolitikája miatt. Szerinte korábban szintén egy "illegális szörnyeteg" ölte meg brutálisan Laken Riley-t Georgiában és most Rachel Morint is Marylandben, akinek gyermekei az anyjuk nélkül kénytelenek felnőni. Hozzátette, a salvadori migráns csak azért jött be az Egyesült Államokba, mert tudta, hogy Biden beengedi őt.

Ami azt illeti, ezen a héten Biden arra készül, hogy tömeges amnesztiát adjon több százezer illegális bevándorlónak! Ez tarthatatlan, és nem engedhető meg, hogy ez tovább így folytatódjon! Az első napon lezárjuk a határt, és megkezdjük Biden több millió illegális bűnözőjének kitoloncolását. Ismét az amerikaiakat helyezzük előtérbe, és újra biztonságossá tesszük Amerikát!

- ígérte Trump.