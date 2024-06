Egyre félelmetesebb fegyvereket szerez Oroszország, nagy bajban a NATO

Kijev egyre elkeseredettebben próbálja mozgósítani utolsó tartalékait, de nyilvánvalónak tűnik, hogy a mobilizációs bázisa végén jár. Ugyanakkor a legfontosabb tüzérségi muníciók terén jelentős hátrányban vannak az oroszokkal szemben. Ukrajna szövetségesei egyre nagyobb összegeket áldoznak Kijev támogatására, de arra nem mutatnak hajlandóságot, hogy átálljanak a hadigazdálkodásra. Enélkül pedig úgy tűnik, hogy a teljes Nyugat képtelen annyi 155 mm-es tüzérségi lövedéket vagy légvédelmi rakétát előállítani, mint amennyit az oroszok jelenleg gyártanak. Ráadásul szinte biztosra vehetjük, hogy Észak-Korea már most is szállít az oroszoknak a 152 mm-es tarackmunícióból, amiből sokmilliós tartalékokkal rendelkezik. Irán elsősorban drónokat ad az oroszoknak, de ballisztikus rakétatechnológiájuk is kiváló: a katonai know-how megosztásából mindkét ország jelentősen profitált már a múltban is. Nem tudunk arról, hogy Vietnám bármilyen fegyvert szállítana Oroszországnak, de Putyin számára már az is siker, ha Ukrajnába nem szállítanak.

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma közölte, hogy Oroszország afrikai katonák toborzásával próbálja pótolni a veszteségeit. Mi lehet ennek az oka?

Nagy-Britanniában választási kampány van, ahol a jelenleg kormányzó toryk katasztrofális vereségre számíthatnak. Ennek megfelelően fejvesztett és kapkodó kampány zajlik, melyben az infernális gonosznak beállított Putyin és Oroszország rendre előkerül a legkülönbözőbb szövegkörnyezetben. Július 4-én lesznek a választások, így június 5-ig ne tulajdonítsunk túl nagy súlyt az Egyesült Királyságból érkező híreknek.

A Moszkvában kiadott hadijelentés szerint az ukrán hadseregnek csaknem 1900 katonája esett el, vagy sebesült meg súlyosan a harci érintkezési vonal mentén

Fotó: Anadolu via AFP

Milyen állapotban vannak most az ukránok azután, hogy Zelenszkij ukrán elnök rengeteg pénzt kért a szövetségeseitől?

Volodimir Zelenszkij mindenképpen örülhet annak, hogy a nyugati tőkeinjekciónak köszönhetően Kijev ki tudja fizetni a béreket, a nyugdíjakat és a juttatásokat, illetve a háborúval járó további – igen magas – anyagi költségeket. Az év eleji helyzetéhez képest ez javulást jelent. Ennek ellenére a háború kilátástalan Ukrajna számára. Mint azt említettem,

az alapvető muníciók terén az oroszok jelentős előnyben vannak – miközben a nyugati fegyverek ára folyamatosan megy fel annak köszönhetően, hogy az ukránok lényegesen több hadianyagot használnak el, mint amennyit a szövetségeseik megtermelnek. Így a katonai segélyek egyre kevesebb kézzel fogható fegyverre cserélhetőek.

Ugyanakkor a legégetőbb probléma az emberi erő hiánya, Ukrajna egyre nehezebben tud mozgósítani, és félő, hogy az idei év végére minden elesett, vagy súlyosan sérült ukrán katona pótolhatatlan veszteséget fog jelenteni. Persze ezzel Zelenszkij nyugati szövetségesei is tisztában vannak. Ezért is aggasztó, mert az Egyesült Királyságban és Németországban is a sorkatonaság újbóli bevezetésén gondolkodnak. Felmerül ugyanis a kérdés, hogy az utolsó ukrán után ki fog harcolni az oroszok ellen? Ennek tükrében óriási eredmény, hogy Magyarország írásos garanciát kapott arra vonatkozóan, hogy semmilyen módon nem kell részt vennünk egy esetleges ukrajnai NATO-misszióban. Márpedig Jens Stoltenberg és Mark Rutte jelenlegi és várható főtitkárok kijelentései nyomán egyértelmű, hogy a NATO komolyan fontolgatja, hogy valamilyen formában létrehoz egy ukrajnai missziót.

Július 9-től 11-ig találkoznak a tagországok vezetői Washingtonban, ahol a téma bizonyosan felmerül, és félő, hogy újabb eszkalációt jelentő döntések születnek.

A világ kilenc atomhatalma folyamatosan növeli a nukleáris fegyverarzenáljukra fordított kiadásokat, amelyekre csak 2018 óta 387 milliárd dollárt költöttek. Mit jelez ez a készülődés?