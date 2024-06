Elaludt a volánnál, három barátját is megölte

Megrázó baleset híre érkezett Angliából. A 38 éves Lee Doherty ugyanis a hajnali órákban elaludt az autópályán a bérelt Audija volánja mögött, és ezzel halálra ítélte a három legjobb barátját, akik vele utaztak a járműben. Rajtuk kívül további négy ember súlyos sérüléseket szenvedett. A sofőr túlélte a balesetet, és most hosszú évekre rács mögé kerülhet, ugyanis két bűncselekményének ügyében is ítéletet hirdettek ellene – számolt be a Bors.

A DailyStar azt írja a 2021. szeptember 19-ei balesetről, hogy a kocsiban további 4 személy volt még az áldozatokon kívül, akik súlyos sérüléseket szenvedtek, de szintén túlélték az ütközést. Velük szemben azonban életüket vesztették a sofőr barátai, a 31 éves Mark Downie, a 27 éves David Paton, és a 27 éves Manveer Benning.

A sofőrről Lee Dohertyről kiderült, hogy pont az év elején ítélték el 8 évre, mert egy kábítószer-kereskedő banda feje volt. Most a baleset okozójaként e mellé további 9 évnyi börtönbüntetést szerzett magának - írja a lap.

A Bors tájékoztatása szerint a 7 személyes autóban eleve 8-an utaztak szabálytalanul, valamint a sofőrön kívül senkinek nem volt bekötve a biztonsági öve. A helyszínelés során pedig bizonyítást nyert, hogy az autó azért sodródott ki az M8-as autópályáról, mert 204 km/órával hajtottak a bérelt kocsival az autópályán, ami a szalagkorlátot áttörve egy töltésen állt meg végül.

