Eltűnt egy 31 éves férfi Szlovákiában, a nap végén holtan találták

Májusban arról is beszámoltunk, hogy egy csatornában találták meg annak a coloradói kisgyermeknek a holttestét is, aki az előző hétvégén tűnt ​​el otthonról. Szülei azonnal rendőri segítséget kértek, mert úgy gondolták, hogy az autista kisgyerek egy szál pelenkában kiszökhetett a házból. A kétségbeesett kutatásba önkéntesek is becsatlakoztak. Hosszú ideig nem hozott eredményt a keresés, mígnem egy öntözőcsatornában megtalálták a kisfiú holttestét.