Elárasztotta a közösségi platformokat egy elképesztő videó, amelyen az látható, hogy egy T-90M típusú orosz harci tank hatalmas lángokkal ég, mégis szinte teljes gőzzel folytatta útját és pusztítását, védekezését.

A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy a harckocsit egy ukrán drón találta el, és ez károkat okozott annak üzemanyagtartályában, ezért gyulladhatott ki.

Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által 2024. május 22-én közreadott videóról készített képen orosz T–90-es harckocsi ágyúja ukrán állásokra tüzel

Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium

Ennek ellenére a harckocsi működőképes maradt, és folytatta útját a bevetési helyére, miután teljesítette a feladatát, amely a motorizált lövész rohamosztagok tűztámogatása volt fedett pozíciókból.

Az Origon folyamatosan követheti az orosz - ukrán háború fejleményeit, a legfrissebb hírek szerint a mai napon légi célpontokat lőttek le az oroszok. Az orosz légvédelmi erők több ukrán légi célpontot lőttek le Belgorodnál - írta a RIA Novoszty, Belgorod régió kormányzójának tájékoztatása nyomán. Szinte ezzel párhuzamosan ukrán aknavetős egységet is megsemmisítettek. A „Nyugat” haderőcsoporthoz tartozó gárdista páncélos hadsereg tüzérsége megsemmisített egy ukrán aknavetős egységet, amely az orosz fegyveres erők előretolt állásait lőtte - írta a RIA Novoszty az orosz védelmi minisztérium közlése nyomán. Az orosz-ukrán háború tegnapi történéseinek legfontosabb híreit itt találja.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a NATO-vezér kiadta az engedélyt az Oroszország elleni támadásra. Elképesztő ütemben haladunk a harmadik világháború felé a hatalmas háborúpárti lobbi miatt. Ahelyett, hogy a tűzszünetet és a békét keresnék az országok, egyre inkább a konfliktus kiszélesítésében lettek érdekeltek. A háborúpárti politikusok és követőik egyre hangosabban követelik a háború eszkalálását, miközben Magyarország szinte egyedül képviseli a békepárti álláspontot. A NATO és a nyugati hatalmak Ukrajnának engedélyezték a nagy hatótávolságú nyugati fegyverrendszerek használatát Oroszország saját területei ellen. Ez pedig óriási eszkalációs kockázat, hiszen a Kreml többször kijelentette, hogy ez a vörös vonal. Válaszul a nyugati döntésre Moszkva leszögezte, hogy hatótávolságon belül orosz fegyverrendszereket telepít a nyugati országok mellé. Arról is szóltak, hogy felfegyverzik azon nyugati országok ellenségeit, akik fegyvert szállítanak az ukránoknak. Jövő héten pedig már orosz hadihajók és tengeralattjárók indulnak Kubába. Vasárnap szavazatunkkal arról is dönthetünk, hogy a békepárti kormányt felhatalmazzuk arra, hogy a továbbiakban is képviselje a határozott békepárti álláspontját. A júniusú 9-i választáson megőrizhetjük Magyarország békéjét és biztonságát.