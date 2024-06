Erdőtűzön, hatalmas lángok között hajtott keresztül egy vonat - videó

Lángol az erdő Burjátföldön, az egyik Telegram-csatorna szerint a tűz már közel harminc hektárnyi területen pusztít, szúrta ki a Magyar Nemzet.

Idén több területen is erdőtűz tombolt annak ellenére, hogy a nyár még csak most kezdődik. A száraz, szeles időjárás miatt azonban tavasszal, illetve ősszel is előfordulnak. Kréta szigetén például már április első elején közel 100 embernek kellett elhagynia az otthonát, egy ember pedig megsérült a lángok eloltása során. Összesen 120 tűzoltó küzdött a lángok ellen, akik két helikopterrel érkeztek a helyszínre.

Néhány nappal később Romániában, a Görgényi-havasokban is tűz ütött ki, ami az erős szél miatt villámgyorsan terjedt. A tűz negyven hektárnyi területet érintett. Az oltásba a román védelmi minisztérium is bekapcsolódott, egy erdőtüzek oltására alkalmas repülőgépet küldtek a helyszínre.

Néhány hét múlva Kanada nyugati részén pusztítottak erdőtüzek az aszály miatt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a történelem legsúlyosabb erdőtüzei tomboltak Kanadában tavaly, aminek mérgező hatása az Egyesült Államok több más államára is átterjedt. Kanadában közel 46 ezer négyzetkilométernyi terület vált semmivé a lángok hatására, mivel az ország a világ többi részénél gyorsabban melegszik a klímaváltozás miatt.

Ahogyan megírtuk, a tűz nemcsak a lakott települést fenyegeti, de Kanada olajtermelését is, mivel Fort McMurray az ország olajhomok-bányászatának központja. Kanada olajhomokipara naponta közel 3,3 millió hordónyi nyersolajat termel ki, ami az ország olajtermelésének kétharmadát jelenti.

A Fort McMurray 150 kilométeres körzetében több nagy olajtársaságnak vannak telepei, és sok munkásuk él a városban.

Néhány napon belül pedig a Brit Columbia tartomány északkeleti részén a hatóságok a lakóhelyük azonnali elhagyására szólították fel a lakókat az erdőtüzek gyors terjedése miatt.

Texasban pedig atombombagyárakat fenyegettek a pusztító erdőtüzek, emellett több lakónak is el kellett hagynia az otthonát. A Pantex nukleáris üzem is veszélybe került, ami az Egyesült Államok legnagyobb atomfegyvergyára, közel 64 négyzetkilométeren terül el, és főként mezőgazdasági művelésbe bevont területek veszik körül.