Újra csatlakoznának az EU-hoz a Skót Nemzeti Párt tagjai

Swinney, a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette, Skócia függetlenné válásával lehet csak felszámolni a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) "pusztító" skóciai következményeit. A skót miniszterelnök megerősítette azt a skót kormányzati álláspontot, hogy Skóciát kifejezett akarata ellenére kényszerítette a londoni kormány a kilépésre az Európai Unióból, és ez is indokolja, hogy újabb függetlenségi népszavazásra van szükség. Swinney arra utalt, hogy a brit EU-tagságról 2016-ban tartott referendumon országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt.

Az SNP azóta rendszeresen hangoztatja, hogy elengedhetetlenné vált az újabb függetlenségi népszavazás, mivel Skóciát egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London távozásra kényszerítette az EU-ból.

A skót függetlenségről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel.

John Swinney skót miniszterelnök beszélget

Fotó: AFP

A vasárnapi BBC-műsorban a skót miniszterelnök azzal érvelt, hogy a 2021-es skóciai parlamenti választáson is többségbe kerültek a függetlenségre törekvő erők, és ez azt jelenti, hogy a skót választók demokratikus felhatalmazást adtak a skót kormánynak a függetlenséget célzó politikai program folytatására. John Swinney kitérő választ adott arra a kérdésre, mi lesz a sorsa ennek a politikának, ha a júliusi 4-i nagy-britanniai országos parlamenti választásokon az SNP nem nyeri el a londoni alsóházban Skóciának járó mandátumok többségét. Skóciát 59 mandátum illeti meg a brit parlament 650 tagú alsó kamarájában, és a júliusi választások kiírása után feloszlatott előző parlamentben ebből 43-at a Skót Nemzeti Párt képviselői töltöttek be. A közvélemény-kutatási eredmények szerint azonban a jövő havi választásokon a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt jelentősen előretör Skóciában is az SNP rovására.

Swinney e hét közepén mutatta be a Skót Nemzeti Párt választási programját, amelyben az újabb függetlenségi népszavazás célkitűzése mellett szerepel az is, hogy ha Skócia elnyeri függetlenségét, akkor önálló országként visszalép az Európai Unióba.

A Munkáspárt, amely a közvélemény-kutatási eredmények szerint várhatóan jelentős többséggel megnyeri a július 4-i brit parlamenti választásokat, sem a skóciai függetlenségi törekvéseket, sem Nagy-Britannia újbóli EU-csatlakozását nem pártolja.