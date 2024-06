Az ukrán tüzér a következőt mondta:

Ha 10 lőszert elhasználunk, 50-et lőnek vissza

Hozzátette, hiába kapják meg az új lőszereket, ha a tüzérségi csövek már öregek és elhasználódtak.

A Mandiner közölte, a brit lap szerint már használják a fronton azokat az amerikai lőszereket, amelyeket az amerikai Képviselőház csak több hónapos késéssel szavazott meg Ukrajna számára.

Természetesen nagyon fájdalmas volt 2023 vége. Most már használhatjuk a tüzérséget. Nem lehet csak gyalogsággal harcolni

– nyilatkozta a lapnak egy másik katona.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet szerdai jelentésében arról számolt be, hogy egy ukrán katona az észt ERR-nek elmondta, a nyugati lőszerek már elkezdtek beérkezni az ukrajnai frontra, de még nem nagy mennyiségben. Hozzátette, hogy az oroszoknak jelentős előnye van a lőszerek terén is.

Az ISW véleménye szerint az oroszok szeretnének jelentősebb eredményeket elérni, mielőtt még a nyugati fegyverek nagyobb mennyiségben megérkeznek a frontra.

- írta meg a Mandiner.

Mint ismert, az ukrán csapatok amerikai HIMARS rakétákkal semmisítettek meg egy légvédelmi rendszert Oroszországban – írta a Telegraph. Az oroszországi Belgorod város S-300/400 típusú légvédelmi rakétákkal felszerelt légvédelmi rendszerét állítólag több rakéta is eltalálta. A támadás után készült fényképeken lángokban álló járművek és gomolygó füst látható. Szergej Rjabkov, Moszkva külügyminiszter-helyettese ezután „halálos következményekre” figyelmeztetett, ha az Egyesült Államok továbbra is megengedi Ukrajnának az amerikai fegyverek bevetését Oroszországon belüli támadásokhoz. Az Egyesült Államok csak arra az esetre engedélyezte az Oroszországon belüli célpontok támadását, ha azok közvetlen veszélyt jelentenek az ukrán fegyveres erőkre. Nem világos, hogy a Belgorod elleni támadás megsértette-e az Egyesült Államok által a fegyverhasználatra vonatkozó korlátozásokat - írta a Ripost.