Fehérítővel akarta megmérgezni kisbabáját egy őrült anya

Egy floridai anyát, a 22 éves Melissa Barnest gyerekbántalmazással vádolják és azért is felelnie kell, mert nem gondoskodott a kisbabájáról. A nőt januárban, az egyik rokona jelentette fel, mert az anya a 13 hónapos gyerekével egy fészerben lakott, ahol nem volt se áram, se fűtés.

Egy nap, amikor Melissa rokona meglátogatta a kisbabát észrevette, hogy az egyik cumisüvegbe tápszer helyett, fehérítőt töltött a gyerek felelőtlen anyja.

A korábbi feljelentés és a fehérítős eset után, a rendőrség nyomozást indított az anyával szemben. A Gyerek- és Családügyi minisztérium munkatársai pedig azonnal elvették Melissától az alig egy éves kislányát.

A nyomozók ezután megvizsgálták a cumisüveget, majd kiderült, hogy az tényleg fehérítő alapú fertőtlenítőszert, sőt, még festéket is tartalmazott. Az FBI pedig arra is rávilágított, hogy a fehérítő mellett klór is volt az üvegben.

Az anyát hétfőn vették őrizetbe, miután a rendőrség megszerezte a letartóztatási parancsot.

A nő tárgyalását kedden tartották, ahol tagadta, hogy bántalmazta a gyerekét és elmondta, nem akarta megmérgezni, csak fehérítővel mosta ki a kislány cumisüvegét.

Melissat a Highlands megyei börtönben tartják fogva, ameddig a nyomozás le nem zárul az ügyben. - írja People.

