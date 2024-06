Bosszúból felgyújtotta a tanárát egy egyetemi hallgató Romániában

A romániai hatóságokat csütörtökön, dél körül riasztották a konstancai egyetemre, mivel a rendőrségi beszámoló szerint

egy hallgató elégedetlen volt a vizsgán kapott jegyével és felgyújtotta a tanárát.

A tanár kisebb égési sérülést szenvedett a lábán. A hatóságok nyomozást folytatnak az ügyben - írja a Maszol.ro.

A mai nap folyamán arról is beszámoltunk, hogy a gyerekeire gyújtotta a házat egy hajdúböszörményi nő - pedig tisztában volt vele, hogy a gyerekek bent vannak. Ahogy korábban megírtuk, egy győri férfinak megromlott a házassága a feleségével, ezért külön költöztek. Ezek után a férfi többször fenyegette a nőt, ezért távoltartást rendelt el ellene a bíróság. Azonban ez sem zavarta a férfit, késsel támadt rá a nőre és meg akarta ölni.

Egy demecseri nő és férje között is elfajult a vita és az asszony gyerekei előtt gyilkolta meg a férjét. Budapesten egy holland nő féltékenységből szúrta le párját egy bérlakásban, ugyanis a nő azt sejtette a férfi megcsalja őt. Június elején egy férfi felhívta a volt feleségét, hogy elutazik Beloianniszba, ahol meg fogja késelni őt. A férfi ezután be is váltotta az ígéretét.