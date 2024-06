Felrobbant egy katonai lőszerraktár Csádban, többen meghaltak - fotó

Koulamallah Abderaman csádi külügyminiszter elmondta, hogy a tűz a főváros, N'Djamena Goudji körzetében lévő katonai raktárban keletkezett. Mahamat Idriss Déby elnök részvétét fejezte ki az áldozatoknak és családtagjaiknak, anélkül, hogy az áldozatok számát pontosította volna.

A közösségi médiában megosztott felvételeken hatalmas tűz látható.

Fire triggers blasts at ammunition depot in Chad’s capital https://t.co/ZnASxLOJK4 — E. Matoi (@middleeastem) June 19, 2024

A helyiek szerint a robbanásokat kilométrerekről is hallani lehetett.

Az AFP hírügynökségnek dolgozó újságírók szerint a lángok miatt több robbanás is történt.

Mindenféle kaliberű lőszer robbanásait lehetett hallani

- mondta az ügynökségnek egy névtelenséget kérő francia tisztviselő. Egy helyi lakos a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy három sebesültet látott az utcán, egy másik pedig azt, hogy a szomszédja meghalt.

Felrobbanó lőszeresládák hangjára ébredtek a helyiek Csádban. Fotó: Anadolu - AFP

A házunk úgy remegett, mintha valaki minket lőtt volna. Amikor kimentünk a házból láttunk egy nagy tüzet a katonai táborban, füstöt és robbanásokat is

- mondta egy helyi lakos. Abderaman külügyminiszter és kormányszóvivő a robbanások után nyugalomra szólította fel a lakosságot. A tűz oka egyelőre nem ismert, az elnök vizsgálatot ígért - írja a BBC.

