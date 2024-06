Meggyilkolta a barátja anyját egy fiatal lány, mert ellenezte a kapcsolatukat

Június 4-én született ítélet a 18 éves Kaitlyn Coones és annak barátja, a 34 éves Jonathon Jones ügyében, akiket gyilkossággal vádoltak Nicole Jones tavalyi halálával kapcsolatban. A párost életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, és legkorábbi feltételes szabadlábra helyezésük 25 év múlva várható.

Coones beismerő vallomást tett, elismerte, hogy 2023. április 19-én megölte az 53 éves Nicole Jones-t. Az asszonyt az ohiói Toledóban lévő otthonában egy kővel brutálisan fejbe verte, csupán azért, mert úgy érezte, Nicole nem helyesli a fiával való kapcsolatát - jelentette a WTVG.

A gyilkosságot megelőzően, április 11-én a tinilány eltűnt abból a nevelőotthonból, ahol addig élt, és a barátjához, Jonathonhoz költözött, aki akkoriban az édesanyjával, Nicole-lal élt. A lány állítólag öt órát adott a párjának arra, hogy megölje az anyját, és azzal fenyegetőzött, hogy véget vet a kapcsolatuknak, ha nem teszi meg. Amikor azonban a férfi nem volt hajlandó megtenni, Coones magára vállalta a gyilkosságot. Coones és Jonathon ezután Nicole holttestét egy ponyvába csomagolta, majd az autójuk csomagtartójába rejtették. Teljes nyugalomban megvacsoráztak, később pedig a holttestet egy lakópark szemetesébe dobták, ami azóta sem került elő.

A páros ezután Mexikóba menekült, ahol 2023 májusában, hetekkel a gyilkosság után tartóztatták le őket.

Forrás: PEOPLE