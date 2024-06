Három lakótársával végzett brutálisan egy nő

Csütörtökön egy Spotsylvania megyei házhoz hívták ki a rendőröket, ahol megtalálták három ember holttestét.

A 77 és 60 éves férfit, valamint a 65 éves nőt meggyilkolták.

A gyilkosság miatt azonnal keresni kezdték a meggyilkolt emberek lakótársát, a 23 éves Alyssa Jane Venable-t – írja a Ripost a Crime Online cikke alapján.

A nőt egy New York-i autópályán találátk meg, ahol a kocsiját vezette. A nő nem akart megállni a rendőrök, ezért üldözni kezdték. Végül sikerült elfogniuk. A 23 éves nőt gyilkossággal gyanúsítják.

Ahogy korábban megírtuk, az indianapolisi rendőrség nyomozói június 1-jén tartóztatták le a 17 éves David Perryt, aki állítólag szerepet játszott apja, a 35 éves Brandon Perry meggyilkolásában. Az amerikai hatóságok szerint egyelőre még nem találták meg a férfi holttestét, de nagy erőkkel keresik. Brandon Perryt május 26-án látták utoljára, eltűnését a férfi nővére jelentette be, miután "nagy mennyiségű" vért fedezett fel az otthonában. A nyomozók a tárgyi bizonyítékok és a többszöri kihallgatás alapján úgy vélik, hogy Perryt a fia ölte meg, David ellen június 5-én emeltek vádat.

Egy ohiói lány megszökött a nevelőotthonból és odaköltözött az idősebb barátjához. Később arra kérte a férfit, hogy gyilkolja meg az anyját, mert az asszony ellenezte a kapcsoaltukat. A lány ultimátumot is adott a férfinak, aki azonban nem tudta megölni az anyját. Emiatt a lány maga gyilkolta meg asszonyt egy kővel.

Ahogyan az Origo is beszámolt, pár héttel ezelőtt egy férfi kegyetlenül meggyilkolta szüleit Újpesten. A szülők egy IV. kerületi társasházban éltek a Liszt Ferenc utcában. Az anya nyugdíjas volt, az apa pedig biztosítóként dolgozott. A szülők a 37 éves fiuknak idén vettek egy lakást az egyik közeli utcában, de ennek ellenére is, többször visszaköltözött a családjához, ugyanis a szülei aggódtak a fiú mentális betegsége, skizofréniája miatt.

A gyilkos fiút a szülei többször megpróbálták rávenni, hogy betegsége miatt fogadja el az orvosi segítséget, és szedje be rendesen a gyógyszereit. A férfiért a többi rokona is aggódott, amiért nem szedte a gyógyszereit. Az egyik szomszéd elmondta, hogy mindig is gyanús volt nekik, főként a furcsa szokási miatt. A férfi mindig gumikesztyűben vitte le a szemetet, majd ezután a kesztyűt a kuka tetejére dobta. A szomszédoknál pedig rendszeresen hagyott ajándékokat. Sőt, a lépcsőházban hagyott babakocsikba pezsgőt és óvszert rejtett el - írja a Magyar Nemzet.