A saját lányát gyilkolta meg brutálisan egy férfi

Május 28-án a 33 éves Jeronimo A. Durant letartóztatta a floridai rendőrség, mivel a gyanú szerint a férfi megölte két éves kislányát. A letartóztatásra azután került sor, hogy aznap reggel a rendőrökhöz reggel 9 óra 42 perckor érkezett egy bejelentés, miszerint egy kislány súlyosan megsérült az egyik floridai házban.

Amikor a rendőrök megérkeztek a házhoz, a konyhában megtalálták Melody Alana Rose Durant, akinek a nyaka erősen vérzett. A kislányt először a helyszínen látták el, majd kórházba vitték, de a gyerek életét már nem lehetett megmenti.

Fotó: Fotó: CBS MIAMI/YOUTUBE / Fotó: CBS MIAMI/YOUTUBE

Az eddigi információk szerint a férfi a gyilkosság napján, reggel fél 8 körül hozta el lányát volt feleségétől, majd hazavitte abba a házba, ahol az anyjával élt együtt Floridában.

Néhány perc múlva az apa rátámadt a kislányára és fojtogatni kezdte.

A férfi akkor sem hagyta abba a gyerek bántalmazását, mikor az anyja fél 10 körül hazaért, és a konyhában észrevette, hogy fia meg akarja ölni a gyerekét. A nagymama rászólt a fiára, hogy fejezze be Melody fojtogatását. Azonban ekkora már a férfi annyira megőrült, hogy az anyjára sem hallgatott. A férfi anyja látta, hogy a kislány teste lila volt, ezért átment egy másik szobába és hívta a 911-et.

Mikor a nagymama visszament a konyhába, addigra a férfi végzett a kislánnyal.

Duran egy késsel elvágta a lánya torkát.

Amikor a mentők a helyszínre értek, horrorisztikus látvány fogadta őket. A kislány testét vérbe fagyva találták meg a konyha padlóján, mellette egy véres késsel.

A rendőrség Durant a házban elfogta és letartóztatta. A férfi a kihallgatásakor először tagadta a gyilkosságot, majd később elárulta a nyomozóknak, hogy

súlyos mentális betegsége van, ami miatt antidepresszánsokat kell szednie.

Azonban egy ideje nem vett be a gyógyszerekből, ezért zavarodott lett.

A férfit a válása is megviselte, ugyanis a gyilkosság idején is zajlottak Melody láthatási jogáról szóló tárgyalások. Ráadásul az anya ellenezte, hogy a kislány a férfihez kerüljön. A nő a bíróságon elmondta, hogy Duran korábban pszichiátrián is járt a mentális betegsége miatt.

A People-nek Duran ügyvédje azt nyilatkozta, hogy az egész életében súlyos mentális betegsége volt.