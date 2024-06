Lelőttek egy férfit az utcán Münchenben, a rendőrség hajtóvadászatot indított

München - Nach den Schüssen in der Schmalkaldener Straße in #Milbertshofen am gestrigen Montag, ist das Opfer an seinen Schusswunden verstorben. Täter weiterhin in einem Audi auf der Flucht. Angeblich keine Gefahr für die Öffentlichkeit. #Schüsse #München https://t.co/P0VCPd2Scl