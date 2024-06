Kiderült, mikor érkezhetnek a csúcsfegyverek Hollandiából

Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij elnök egyik tanácsadója pedig a múlt hónapban jelezte: "Ezek ellen még a légvédelmi rendszerek sem olyan hasznosak, csak a repülés. Az F-16-osnak nagyobb a hatótávolsága, mint az orosz MiG és Su repülőgépeknek."

Ollongren elárulta, hogy

Ukrajna a hollandok által adományozott vadászgépeket Oroszországon belüli támadások végrehajtására is használhatja, feltéve, hogy a felhasználás védelmi célokat szolgál, és megfelel a nemzetközi jognak.

Mint ismert, korábban Dánia szintén azt mondta, hogy Ukrajna számára engedélyeznék, hogy F-16-os vadászgépeivel Oroszországon belüli célpontok megtámadására használja.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az F16-osokat nézegette egy hangárban az eindhoveni légibázison tett látogatása során 2023 augusztus 20-án

Fotó: ROB ENGELAAR / ANP MAG / ANP VIA AFP

Justin Bronk, a brit Royal Institute of the United Services munkatársa egy podcastban elmondta, hogy abban bízik, hogy az F-16-osok bevetése csak akkor fog megtörténni, amikor taktikailag és műveleti szempontból is készen állnak rá mivel az F-16-osok teljesen új lesz a szovjet gyártmányú MiG-29-esek vagy Szu-27-esek vezetéséhez szokott pilóták számára.

Stallmann, a holland légierő parancsnoka elárulta, hogy két képzési irányvonal van: az egyik a tapasztalt pilóták átképzése az F-16-osok használatára, ami főként Dániában és az Egyesült Államokban zajlik, a másik pedig az új pilóták nulláról történő kiképzése Romániában. Valamint hangsúlyozta, hogy a pilóták mellett az F-16-osok bonyolult karbantartási rendszert is igényelnek, így a Hollandiában kiképzett oktatóknak most Ukrajnában kell átadniuk tudásukat.

Stallmann ugyanakkor arról nem volt hajlandó nyilatkozni, hogy az F-16-osok milyen rakétákkal lesznek felszerelve, csak annyit mondott, hogy a repülőgépek "fegyverek széles választékát" kapják meg.

Szerhij Holubcov, az ukrán légierő parancsnoka a múlt héten azt mondta, hogy számos F-16-ost külföldi légibázisokon fognak állomásoztatni. Stallman elmondta, hogy a repülőgépek bizonyos karbantartását Ukrajnában fogják elvégezni, hozzátéve, hogy egyelőre "nincs kész terv" arra, hogy az F-16-osokat nyugati országokban javítsák.