Drámai vallomások: "Van egy 20 éves fiam. Nem akarom háborúba küldeni a gyermekem!" - videó

A nyugat-európai politikusok a fegyverek után katonákat is küldenének Ukrajnába – persze csakis a béke érdekében. Emmanuel Macron és Manfred Weber nyíltan atomfegyverekről és európai atomerőről beszélnek – mármint, hogy erre nagy szükség van Európában, és ha szükséges, csapást is lehessen mérni vele. De vajon mit gondolnak minderről a Nyugat-Európában élők? Bohár Dániel riporter Berlinbe, Párizsba és Bécsbe is elutazott, hogy megkérdezze: az emberek tényleg háborút akarnak, vagy ez csak a politikusok lázálma, és valóban besoroztatnák-e a gyerekeiket, hogy Ukrajnában harcoljanak? Mutatjuk!

Vágólapra másolva!

"Én nem akarom a saját gyerekemet háborúba küldeni, ez legyen érthető" Egy, a német fővárosban élő férfi azt nyilatkozta: a háború mindig ostoba dolog. Inkább több béke kéne, én azt mondom. Míg egy másik járókelő pedig arról beszélt, hogy van egy húszéves gyermeke, akit esze ágában sincs háborúba küldeni. Ez az elsődleges szempont, és ha háborút akarnak indítani, menjenek ők oda, én nem akarom a saját gyerekemet háborúba küldeni, ez legyen érthető. Könnyű nekik ilyen döntést hozni, de akkor vállalják is a felelősséget. Ha háborút akarnak, akkor először a saját gyerekeiket küldjék – fogalmazott. Érezhető tehát, hogy a németeknek eszük ágában sincs Ukrajnában harcolni egy másik országért, ahogy kritikusak azzal a fegyverdömpinggel is, amit a politikusaik küldenek a frontra. Fotó: AFP/Zacharie Scheurer/NurPhoto Békét kell teremteni a németek szerint Egy német nő kijelentette: nem tartja helyesnek, hogy a német vezetés fegyvereket küld az ukrán háborúba, mert egyszer ennek vége kell hogy legyen. Mint mondta: békét kell teremteni! "A háború borzalmas, nem hiszek a háborúban. Nincs szükségünk atomfegyverekre és tankokra. Minden ilyesmit ellenzek" – ezt pedig már egy másik berlini férfi jegyezte meg, és megint egy másik nemes egyszerűséggel közölte: a háború sz*r, mert csak ártatlan emberek halnak meg benne. A német kormány katasztrofális állapotban van, sajnos a szakmai hozzáértés nincs jelen a kormányban. Inkompetens emberek vannak, ami sajnálatos. Németország ezt nem érdemli meg, azt érdemelné, hogy kiváló emberek irányítsák – állítja egy újabb járókelő, aki szerint sem az infláció kezelésében, sem a gazdaság támogatásában, sem az adminisztrációban nem teljesítenek jól. A németek közül sokan a magas árakra és energiaárakra panaszkodnak, hiszen – mint Bohár fogalmaz – nincsenek hozzászokva. Az árak túl magasak, ezt ki kell mondani. Kevesebb pénzt kapunk, mint amennyiből bármit megengedhetnénk magunknak. Egyszerűen úgy érzem, hanyatlik a gazdaság – szögezte le egy férfi. Míg egy másik úgy fogalmazott: "az infláció beütött, 20%-kal tud költeni, mint korábban. „Gazdaságilag sokkal jobban éreztem magam a háború előtt” – húzta alá. Bohár Dániel az éppen Berlinben tartózkodó Macront is megpróbálta szóra bírni, hogy megkérdezze, komolyan gondolja-e, hogy katonákat küldene az ukrán frontra, de a francia politikus elsétált, mondván, lesz majd egy sajtótájékoztató, amelyre persze Bohárék nem tudtak bejutni.

Gyászoló hozzátartozók

Fotó: Anadolu via AFP/2024 Anadolu A franciák sem akarják a frontra küldeni a gyerekeiket Bohár Dániel elmondja a videóban: „A találkozásunk után Macron be is jelentette, hogy francia katonák mennek az ukrán frontra, ami nem aratott nagy sikert a franciák körében.” Egy párizsi férfi kifejtette: a sógora 21 éves, őt sajnos lehet, hogy behívják majd, ha igaz, amit Macron mond. „Nem igazán tudni, hogy ezt komolyan gondolja-e, így van bennünk félelem. Ha komolyan vesszük, riasztó” – fogalmazott. Bohár Dánielnek a francia Nemzeti Tömörülés Ifjainak elnöke elmondta: az, hogy francia katonák vannak Ukrajnában, valóban oda vezethet, hogy megvalósul az eszkaláció. Nem egyértelmű, Putyin számára hol van az a határ, mely szerint bizonyos fegyverek adományozása már túllép egy adott vörös vonalon, ami miatt Franciaországot már résztvevőnek lehet tekinteni a háborúban – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a hadsereg és a honvédelem megszervezése egy ország szuverenitásának része. Egy francia nő pedig úgy fogalmazott: a francia családok a megélhetésért küzdenek, és kénytelenek nélkülözni. Az osztrákok szerint káosz van, rendre és békére van szükség Ausztria egy semleges ország, ami azt jelenti, hogy egy háborús konfliktus esetén Ausztria kimarad a konfliktusból, ennek ellenére nem ez látszik. Egy osztrák professzor szerint a semlegességünket is nagyon sokszor újraértelmezték már, egészen addig, míg végül semmi nem maradt belőle. A professzor a frontra küldött fegyverekkel szemben is kritikus, szerinte ugyanis sok Ukrajnába küldött fegyver később a feketepiacon végzi majd. Végül azt is hozzátette: szerinte Orbán Viktor az egyetlen, aki a helyes dolgot cselekszi, amikor megpróbál kimaradni a konfliktusból.

Az osztrákok szerint Orbán Viktor az egyetlen, aki a helyes dolgot cselekszi Ausztria egy semleges ország, ami azt jelenti, hogy egy háborús konfliktus esetén Ausztria kimarad a konfliktusból, ennek ellenére nem ez látszik. Egy osztrák professzor szerint a semlegességünket is nagyon sokszor újraértelmezték már, egészen addig, míg végül semmi nem maradt belőle”. A professzor a frontra küldött fegyverekkel szemben is kritikus, szerinte ugyanis sok Ukrajnába küldött fegyver később a feketepiacon végzi majd. Végül azt is hozzátette: szerinte Orbán Viktor az egyetlen, aki a helyes dolgot cselekszi, amikor megpróbál kimaradni a konfliktusból. Jó a magyar kormány politikája, ez a helyes A magyarokról feltűnően sokan vélekedtek pozitívan a bécsi utcákon. Egy férfi szerint például a magyarok politikailag elég jól állnak Európában. Úgy véli, jó dolog, hogy nem mindent fogadnak el, amit az EU rájuk akar erőltetni. Magyarország elég jól pozicionálja magát, és igyekszik megtartani semlegességét – fogalmazott. Egy osztrák nő pedig arról beszélt, úgy érzi, az európai vezetők mindent megtesznek annak érdekében, hogy a háborús helyzet eszkalálódjon. „Szörnyűnek tartom, és teljesen ellene vagyok” – szögezte le, majd hozzátette: „a szankciók nekünk ártanak, az árakat emelik, és ezt mi szenvedjük meg, pedig nem is a mi háborúnk.” Szerinte inkább a béketárgyalásoknak kellene mihamarabb megkezdődnie. Lassan elveszítjük a jólétünket! Már nagyon sokat esett vissza az életszínvonalunk a háború miatt. Az egész gazdaságunk ezt nyögi – húzta alá a hölgy. Nézze meg a hiánypótló videót! KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!