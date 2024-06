Háborús őrülete bukása után Macron teljesen kétségbeesett: már a francia válogatottal akar kampányolni

Marine Le Pen

Fotó: UMIT DONMEZ / Anadolu via AFP/UMIT DONMEZ

Gabriel Attal miniszterelnök az elsők között szólalt fel. Az RTL-nek adott interjújában méltatta Mbappé megjegyzéseit, akárcsak Édouard Philippe volt miniszterelnök is, aki teljes mértékben „egyetértett” a francia csapatkapitánnyal. De ugyanígy tett Sylvain Maillard is, Macron pártjának bukott frakcióvezetője, Éric Dupont-Moretti igazságügyi miniszter, és Amélie Oudéa-Castéra, a sportért és az olimpiai játékokért felelős miniszter is.

Egyetérthetünk azzal, hogy a június 9-i választásokon csúfos vereséget szenvedő francia kormányzati szereplők a focisták népszerűségén keresztül próbálnak visszakapaszkodni, és olcsó támogatásra szert tenni.

A Nemzeti Tömörülés több vezetője, bár Kylian Mbappé a „szélsőségesek" közé sorolta őket, egyáltalán nem érezte úgy, hogy ez az üzenet nekik szólna.

Sem én, sem a pártom nem érzi magát érintettnek a "szélsőséges" szó miatt

- mondta Laurent Jacobelli, a Nemzeti Tömörülés szóvivője. Hasonlóan nyilatkozott Julien Odoulé is, a Nemzeti Tömörülés képviselője, aki szerint a „sztár nem hozzájuk szólt, ráadásul ők képviselik a francia emberek többségét, köztük sok fiatalt. „Osztom (Mbappé) ellenszenvét a szélsőségességgel és az olyan megosztó eszmékkel szemben, mint a terrorizmus és az antiszemitizmus, amit Mélenchon úr és pártja képviselnek… Osztom az erőszak elutasítását, amely a szélsőbaloldal és az új Népfront jellemzője" - mondta ironikusan.

Sébastien Chenu, a Nemzeti Tömörülés alelnöke, aki „önmérsékletre" szólított fel, majd így nyilatkozott: