Szégyenteljes, háborúpárti koalíció alakult Brüsszelben

Mint mondta,

a Néppárt begyűjtötte a jobboldali szavazatok egy részét, majd elvitte balra, és így becsapták az európai választókat.

Ez egy pimaszság az európai választókkal szemben, akik többségükben jobboldalra szavaztak, és szerettek volna egy jobboldali európai vezetést látni.

"Nincs semmi okunk arra, hogy mi ezt a hatalommal való visszaélést támogassuk" - húzta alá.

Vagyis, ahogy arra Giorgia Meloni is Orbán Viktor is utalt:

Európa sem erre szavazott,

Brüsszelben becsapták a választókat.

A háborúpárti Manfred Weber és a Néppárt elárulta a választóit

„Manfred Weber a saját képére formálta az Európai Néppártot. A jobboldaliság, a konzervatív eszme és a választói akarat már nem jelent semmit, egy dolog számít, ez pedig a minél rangosabb politikai pozíció megszerzése” - mondta el az Origónak adott interjúban Rotyis Bálint. A Nézőpont Intézet elemzője szerint

Manfred Weber és társai azért is működnek együtt a baloldallal, és tették egy áljobboldali formációvá a Néppártot, hogy minél több pozícióra szert tegyenek az uniós intézményekben.

A szakértő megjegyezte, Brüsszel arra törekszik, hogy Magyarországot is megtörje, hisz a magyarok jelentik ma az alternatívát, azaz, hogy nemcsak a háború, hanem a béke mellett is fel lehet szólalni.

A háború- és migrációpárti, magyargyűlölő Manfred Weber és a Néppárt elárulta választóit

Fotó: AFP

Rotyis Bálint emlékeztetett, a NATO részéről is volt olyan szándék, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúba, de a békepárti jobboldal választási győzelmének köszönhetően a NATO tudomásul vette, hogy részükről ez a kísérlet hiábavaló.

Ezzel szemben Brüsszelt nem érdekli, hogy a magyarok mit akarnak. Az unió központjában székelő globalista és háborúpárti erők továbbra is egy ideológia vezérelt külpolitikát folytatnak, amibe bele akarják kényszeríteni Magyarországot is – emelte ki. A szakértő azt is hozzátette,

A brüsszeli bürokraták birodalmi logikában gondolkodnak, és ha a birodalom központjában a háború mellett foglaltak állást, akkor az összes tartománynak hadba kell vonulni, nincs kivétel, ezért szeretnék Magyarországot is belepréselni a háborúba.

A szakértő emlékeztetett, hogy az EPP-t továbbra is a háborúpárti Manfred Weber vezeti, aki eddig is az egyik leginkább magyarellenes politikus volt az Európai Parlamentben.

Manfred Weber eddig is úgy próbálta bizonyítani hűségét a baloldal irányba, hogy Magyarországot támadta, ezen pedig a jelenlegi ciklus nem változtat.

Sőt, Manfred Weber látja, hogy az új konzervatív erők erősödtek, ami a jövőben veszélyeztetheti a Néppárt áljobboldali pozícióját, így még ellenségesebb hangnemre lehet számítani.