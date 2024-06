Pokoli hőség szedi áldozatait Újdelhiben, sokan meghaltak

Ahogy az Origo is beszámolt róla, legalább 15 halálos áldozata van az Indiát és Bangladest sújtó földcsuszamlásoknak. A heves esőzések miatt kialakult földcsuszamlások mellett egy évtizedek óta nem látott mértékű hőhullám is sújtja Indiát. A Times of India nevű lap beszámolója szerint az extrém magas hőmérséklet miatt csak az elmúlt két napban 52 holttestet szállítottak az újdelhi kórházakba.

Az áldozatok főként a szabad ég alatt élő és dolgozó szegény emberek voltak.

Idén nyáron Indiában már több mint 40 ezer hőgutagyanús esetet regisztráltak; március 1. és június 18. között legkevesebb 110 halálesetnél megerősítették, hogy hőguta okozta.

A vízhiány miatt lajtoskocsikról osztják a vizet a helyieknek Fotó: Money SHARMA / AFP)

A The Hindu című napilap csütörtökön a vízhiányra és a rekord mértékű áramfogyasztásra utalva arról írt vezércikkében, hogy

az elhúzódó nyarat természeti katasztrófának kellene nyilvánítani.

Az egészségügyi minisztérium arra utasította a kórházakat, hogy biztosítsanak több ágyat a beérkező betegeknek, és felszólította az állami és szövetségi intézményeket, hogy gondoskodjanak a páciensek azonnali ellátásáról. Delhiben az elmúlt fél évszázad legmelegebb éjszakáját élték át szerdán,

éjjel a legalacsonyabb hőmérséklet is 35,2 Celsius-fok volt

a meteorológiai szolgálat adatai alapján. A szakemberek júniusra a megszokott hőmérséklet feletti értékeket jósoltak. Ázsia-szerte több milliárd ember szenved a rendkívüli hőségtől, amelynek trendjét az emberi tevékenység okozta klímaváltozás súlyosbítja.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, tegnap Magyarországon is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat a várható hőség miatt, amely egy vármegye kivételével az egész országra érvényes. A nagyon erős erős UV–B-sugárzásra is figyelmeztetnek a meteorológusok, azt javasolják, hogy napközben, 11 és 15 óra között ne menjünk ki a napra.

Arról is írtunk néhány napja, hogy negyvenfokos hőmérsékletet jeleznek előre a meteorológusok Olaszországban is. A világ egyik felét hőség, a másikat apokaliptikus esőzések sújtják és Salvadorban is többen meghaltak.