Belehalt egy fiú, hogy kipróbált egy brutálisan erős drogot

Nem vagyok naiv, mindig is tudtam, hogy egy-egy buliban, fesztiválon előfordulhatnak drogok, és számoltam azzal is, hogy Dan esetleg kipróbálhat valamit. De én is úgy voltam vele, mint a többi szülő: sosem gondoltam volna, hogy egy nap az én gyerekem lesz az áldozat. Sosem gondoltam volna, hogy ennyi drog lehet egy rendezvényen. Ráadásul ez 10 évvel ezelőtt volt"