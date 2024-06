A profi hazugságvizsgáló elárulta, mivel buknak le a bűnösök

Evy Poumpouras, az amerikai titkosszolgálat korábbi ügynöke elárulta, hogy van egy árulkodó nyom, amelyből már azelőtt tudja, hogy a gyanúsított bűnös-e, mielőtt bekapcsolná a hazugságvizsgáló gépet.

Az asszony éveket töltött a Fehér Házban, ahol az esetleges merényletkísérletek ellen őrködött.

A munkájából adódóan pedig rengeteg kisebb-nagyobb bűncselekménnyel vádolt embert kihallgatott, köztük egy pimasz gazembert, akit a legjobb hazudozónak nevezett, akivel valaha találkozott.

Evy Poumpouras egykori titkosügynök

Fotó: Photo by Jamie McCarthy/Getty Images / Photo by Jamie McCarthy/Getty Images

A Diary of a CEO podcast egyik adásában elmondta, hogy a bűnöző a pénzkiadó automatákba eszközöket telepített, aminek a segítségével el tudta lopni a felhasználók kártyaadatait. "Ez a fickó csak egy nagyon alacsony szintű alapbűnöző volt" - magyarázta. Habár piti bűnöző volt, viszont zseniális hazudozó. Evy kezében ugyanis ott lapult az aduász, az őt minden kétségen felül lebuktató fénykép, amitől meg kellett volna törnie. Ezen a fotón egyértelműen látszott, ahogy a villámolvasót éppen behelyezi egy pénzkiadó automatába - de ez a gyanúsítottat egyáltalán nem tette nyugtalanná, sőt továbbra is nagyon együttműködőnek bizonyult, és úgy tett, mintha ez a bizonyíték nem is létezne.

"Beültettem a kihallgatószobába, leültettem, és megkérdeztem: "Hogy hívják? Honnan jött?" Tehát a szokásos kapcsolatépítő kérdéseket tettem fel neki. És szinte már túlságosan is együttműködő volt. De túl keményen próbálkozott azzal, hogy átverjen engem. Ez pedig megszólaltatta bennem a riasztást."

De a vészcsengő akkor szólalt meg igazán a kihallgató fejében, amikor a férfi valami olyasmit tett, amit túl sok hasonszőrű gyanúsított szintén megtesz. Kirívóan sokszor mondott olyasmit, hogy Isten a tanúm, Istenre esküszöm, Isten tudja, hogy ezt nem én követtem el.

"Mi ezt isteni beavatkozásnak nevezzük, ugyanis amikor ezt hallod egy gyanúsítottól, tudhatod, hogy baj van" - magyarázta az egykori titkosügynök. "Hiszen, miért lenne szüksége arra, hogy Isten kezeskedjen érte, ha nem is bűnös?" - tette hozzá a költői kérdést.

Voltak, akik Bibliával vagy rózsafüzérrel jöttek be hozzánk. Amikor ilyet láttam a váróteremben, mindig azt mondtam: "Ne is poligráfozzuk őket, ők csinálták.

A pénzkiadó automatás tolvaj egyébként az őt lebuktató fotóra ránézve csupán annyit mondott, hogy valóban olyan, mintha ő szerepelne rajta, de ez mégsem ő. Hiába viselte a kihallgatása során ugyanazt a a baseballsapkát, mint a fotón, ő kitartott állítása mellett, és nem ingott meg.

Forrás: Daily Star