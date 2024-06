Hőhullámokra figyelmeztettek az USA északkeleti részén

A Nagy-tavak térségének keleti részén és az északkeleti államokban hőségriasztás van érvényben, számos kültéri programot töröltek, és a lakosság számára légkondicionált "hűsölőközpontokat" jelöltek ki.

Egyes helyeken az érzékelt hőmérséklet meghaladhatja a 40 Celsius-fokot.

A hőhullám elérte az Ohio folyó völgyét és az atlanti partvidék középső részét, Washingtont, a fővárost is, ahol a csúcshőmérsékletek szintén meghaladják a 35 Celsius-fokot, amikor a hőség várhatóan pénteken és szombaton tetőzik.

Aki teheti, a városi szökőkutakban hűsöl.

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Új-Mexikó államban szerdán az alacsonyabb hőmérséklet, és esőzés segíti a kiterjedt erdő- és bozóttüzekkel küzdő tűzoltók munkáját.

Kedden egy egész települést, az állam déli részén fekvő Ruidoso lakosságát kellett kitelepíteni, ahol a gyorsan terjedő tűz 500 épületet ért el.

A Salt Fire nevű erdőtűz Ruidosótól délre pusztít.

Fotó: AFP - Pamela L. Bonner via X

Kaliforniában San Franciscótól 150 kilométerre keletre kellett többeket kitelepíteni erdőtüzek miatt Copperopolis kistelepülésen. Az állam más térségeiben is erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók.

A szövetségi hivatalok összegzése szerint az év eddig eltelt időszakában már csaknem 8500 négyzetkilométer területen pusztított erdőtűz az Egyesült Államokban, ami jóval meghaladja a 10 éves átlagot.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, óriási erdőtüzek pusztítanak Los Angeles mellett és már több mint 12 ezer hektárt perzseltek fel a lángok. Arról is írtunk, hogy hol-mire számíthat, aki most megy nyaralni: Erdőtüzek, hőhullámok, természeti csapások. Korábban beszámoltunk arról, hogy Görögországot is hatalmas hőség és tűzvészek sújtják.