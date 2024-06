Így bujkált évekig Hollywood legnagyobb bankrablója

A férfi 1990-ben hagyott fel a kábítószer terjesztéssel, amikor az egyik dílerét meggyilkolták. Addigra azonban rengeteg pénzt gyűjtött össze. Annyit, amiből két évig gond nélkül megélt.

1992-ben úgy döntött, hogy kipróbálja magát a bankrablásban.

Felkereste egyetemi barátját, Mark Biggins-t, akit sikerült rábeszélnie arra, hogy közösen raboljanak ki egy bankot.

Scurlock a színházi sminkkel és orrprotézissel álcázva lépett be a Seafirst Bankba, társán Ronald Reagan maszk volt. 20 ezer dollárt vittek el.

Néhány nappal később a férfi egyedül tért vissza ugyanabba a bankba, ezúttal azonban más álcázást választott. A pénztárosok így is felismerték, méghozzá a tekintélyt parancsoló viselkedése miatt. Aznap 8 ezer dollárt vitt el.

A következő három hónapban társaival további négy bankot rabolt ki Seattle-ben.

E bűncselekmény után az FBI Scurlock nevét "Hollywoodi Banditára" változtatta, utalva színpadias öltözékére és viselkedésére.

1993-ra Scott Scurlock már több mint 300 ezer dollárt rabolt össze. Eközben továbbra magányoan élt bizarr faházas birtokán. Scurlock, aki lelkes természetjáró volt, modern Robin Hood-nak képzelte magát, és a lopott pénz nagy részét környezetvédelmi jótékonysági szervezeteknek adományozta.

1994-ben társaival öt bankot rabolt ki a Csendes-óceán északnyugati részén, amivel összesen mintegy 260 ezer dollárt zsákmányoltak. A banda annyira megszerette az elsőnek kiszemelt bankot, hogy 1995. január 27-én harmadszorra is kifosztották azt, és a History Link szerint 252.466 dollárral távoztak. Akkor az FBI már forró nyomon volt. A nyomozók átnézték a rablásokról készült biztonsági felvételeket, és nagyon alapos kutatómunkát is végeztek. Rövidesen rájöttek arra, hogy Scurlock havonta nagyjából 20 ezer dollárt költött. Az FBI ügynököket kezdett elhelyezni olyan bankokban, amelyeket a férfi korábban kirabolt, olyan időpontokban, amelyek megfeleltek a költési szokásainak. A rabló letartóztatásával kapcsolatos információkért 50 ezer dolláros jutalmat is felajánlottak.