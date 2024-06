Holtan találtak egy túrázót a Grand Canyonban

A 41 éves férfit, akit nyilvánosan nem azonosítottak, a Nemzeti Parkszolgálat (NPS) szerint vasárnap reggel találták meg a Bright Angel túraösvény mentén, a Pipe Creek River pihenőháztól keletre.

Bright Angel túraösvény a Grand Canyonban. Fotó: robertharding - AFP/Steven Love

A járókelők és a Nemzeti Parkszolgálat munkatársainak minden próbálkozás, hogy újraélesszék a férfit, sikertelen volt

- közölték a tisztviselők. Az eset kivizsgálását az NPS a Coconino megyei orvosszakértővel együttműködve végzi. A haláleset azután következett be, hogy a Grand Canyon Nemzeti Park közelében lévő Havasupai-vízesést meglátogató kirándulók tucatjai számoltak be rosszullétekről az elmúlt néhány hét során.

Havasupai-vízesés. Fotó: Hemis - AFP / CHARTON Franck / hemis.fr

Néhány esetben a látogatók túl rosszul voltak ahhoz, hogy visszatúrázzanak a kanyonból, és helikopterrel kellett őket kivinni.

Maylin Griffiths, aki a 40. születésnapja alkalmából látogatott el az arizonai vízeséshez, azt mondta, hogy az útja gyorsan rémálommá vált, miután nagyon hirtelen nagyon rosszul lett:

6-án kora reggel [indultunk], majd tábort vertünk. Csodálatos kempingünk volt. Hánytam, majd egy csomó gyomor- és bélrendszeri problémám volt, aztán fokozatosan egyre rosszabb és rosszabb lett a helyzet.

Egy másik barátja is súlyosan megbetegedett, és a csoport végül több kilométert gyalogolt vissza egy közelben lévő faluba, hogy orvosi ellátást kapjanak - írja a Fox. A férfi elmondta, hogy az orvos megmérte a testhőmérsékletüket és mindketten, ő is és a barátja is lázasak voltak és orvosi ellátást kellett kapniuk egy közeli klinikán.

