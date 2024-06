Magyarok életveszélyben: pusztító hurrikán csapott le Floridára

Szinte teljesen ellepte az áradás a flordiai utcákat. A tévében bemutatott felvételen jól látszik, hogy az autók is vízben állnak. A heves esőzések viharokkal érkeztek, volt, ahol tornádó is kialakult az államban. Délen több utat is le kellett zárni. A helyiek szerint idén a vártnál korábban kezdődött a hurrikánszezon, amelyben az utcákon hömpölygő víz szintje elérte az 50 centimétert. Az áradás jelentős károkat okozott az ott élőknek.

Sípol a telefonod, vijjog a telefonod, hogy úristen jön, és tényleg jön a semmiből, egyik pillanatról a másikra. A legutóbbinál is őrült hőség, ez este történt és pillanatok alatt abból egy hatalmas tornádó

- mondta az Orlandóban élő magyar nő, Ollram Tünde a TV2 Tényeknek, és arról is beszélt, hogy amikor a hatalmas felhők megjelennek az égen, a helyiek mindenüket megpróbálják biztonságba helyezni, végül magukra zárják az ajtót a saját otthonaikban.De ez nem mindenkinek sikerül. Az áradás ugyanis több lakóházba is betört és elöntött mindent, amit ért.

A hálószoba tele volt vízzel. Mindent beterített, a szekrényből is ömlött kifelé, így az összes ruhát az ágyra pakoltam

- mondta egy helyi nő.

A hurrikán több házban kárt tett, de más gondokat is okozott. A repülőgépek például le tudtak szállni a reptéren, de csak jelentős késéssel. A legnagyobb problémát viszont a vízzel teli utcákon elakadt autók okozták, amelyektől szó szerint megbénult a közlekedés. A helyiek még nem lélegezhetnek fel, mert a hétvégén újabb esőzések várhatók a térségükben.