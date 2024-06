Itt a brüsszeli terv: így küldenék háborúba az európai fiatalokat

Kötelező katonai szolgálat az EU-ban

Jelenleg kilenc európai országban van érvényben kötelező katonai szolgálat: Cipruson, Görögországban, Ausztriában, Litvániában, Lettországban, Észtországban, Finnországban, Svédországban és Dániában. Lettország volt az utolsó, amely bevezette a sorkatonaságot 2023 áprilisában – 16 évvel annak eltörlése után.

Weber terve alól még a nők sem lennének kivételek, rájuk is kiterjesztenék a sorkatonaságot. Norvégiában 2015-ben, valamint Svédországban 2017-ben már sor került erre a lépésre. Az elmúlt években más országok is követték a skandinávok példáját, Dánia volt a harmadik olyan európai ország, ahol a sorkatonaságot kiterjesztették a nőkre is. Európa más országaiban viszont egyelőre megmaradt a nők számára az önkéntes alapú bevonulás.