Itt a NATO-döntés az oroszok elleni támadásról

Brutális eszkalációs lépéseket engedélyez a NATO

Ahogy arról beszámoltunk a Magyar Nemzet alapján, még nagyobb kedvezményeket adna Ukrajnának a nyugati fegyverek orosz területen található katonai célpontok elleni bevetésével kapcsolatban Rob Bauer. A NATO katonai bizottságának elnöke egy interjúban beszélt arról a lépésről, mely nemcsak az orosz–ukrán háborút eszkalálhatja, de világháborút robbanthat ki .

Mindenkit besoroznának és Ukrajnába vinnének

Fotó: MTI/EPA/Valda Kalnina / MTI/EPA/Valda Kalnina

Szinte már csak néhány lépésnyire vagyunk attól, hogy kirobbanjon a harmadik világháború, melyhez már nemcsak nyugati politikusok, de katonai szakértők is hozzájárulnak.

Rob Bauer, a NATO katonai bizottságának elnöke a The Washington Post amerikai napilapnak adott interjúban kérdésre válaszolva beszélt arról,

Ukrajnának jogot kell adni arra, hogy korlátozások nélkül vesse be a nagy hatótávolságú fegyvereket orosz területeken található katonai célpontok ellen.

Álláspontja szerint az ukrán csapatok úgy tudnak hatékonyan védekezni, ha visszaszorítják az oroszokat, melyeknek ellátási útvonalukat is messzebbről, akár 50-100 kilométerről kell biztosítani. Válaszában kitért arra is, Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint más orosz tisztviselők már a HIMARS és ATACMS rakétarendszerek esetében is a vörös vonalak átlépéséről beszéltek.

Minden alkalommal, amikor kicsit tovább vártunk, az eredmény az volt, hogy nem volt vörös vonal”

– tette hozzá Bauer, aki szerint minden ilyen várakozási idő elegendő volt az oroszoknak arra, hogy megerősítsék védelmüket.

Ezek a lépések pedig teljesen egyértelműen világháborúhoz vezetnének. A totális eszkalációt jelentené, hiszen Moszkva többször leszögezte, hogy ez jelenti a vörös vonalat, amit ha átlépnek, akkor brutális megtorlással fog válaszolni.

A NATO engedélyezte a fegyverei használatát oroszországi célpontok ellen

Ukrajnának a nemzetközi jog szerint joga van ahhoz, hogy önmaga védelmében törvényes oroszországi katonai célpontokat támadjon

– jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár pénteken Svédországban tett látogatása során – számoltunk be minderről a Reuters hírügynökség alapján.