Joe Biden borzalmasan szerepelt az idei első elnökjelölti vitában

Sokan aggódtak a baloldalon az idei első amerikai elnökjelölti tévévita kapcsán Joe Biden jelenlegi amerikai elnök szellemi állapota miatt, és az első vita bebizonyította, hogy ez jogos volt. A BCC szerint összevissza beszélt, nem beszélt világosan, egyértelműen. Nagyjából a vita felénél a Biden-kampány képviselői elkezdték híresztelni az újságíróknak, hogy az elnök megfázott - ezzel próbálták megmagyarázni a furcsa, reszelős hangját. Ez lehet, hogy így van, de ez is csak kifogásnak, magyarázkodásnak tűnt a BBC szerzője szerint. Azt írja, néhány válasza értelmetlen volt. Egyik válaszát azzal fejezte be, hogy "végre legyőztük a Medicare-t" - a saját egészségügyi programját. Még Biden korábbi kommunikációs igazgatója, Kate Bedingfield szerint sem volt jó vita ez Bidennek, nem bizonyította, hogy megfelelő állapotban van az elnökségre.

Az, hogy az első néhány téma a gazdasági és a bevándorlási témákról szólt - amelyekben a felmérések szerint az amerikaiak Donald Trumpban bíznak jobban -, csak tovább rontott az elnök helyzetén. "Tényleg nem tudom, mit mondott a mondat végén, és szerintem ő sem" - viccelődött Trump egy Biden-válasz után. Ez a mondat összefoglalta az estét a BBC szerint.

Az MSNBC szerint is szörnyű volt Biden teljesítménye, aki egyértelmű vesztese a vitának. A jelenlegi amerikai elnök az utóbbi idők egyik legrosszabb vitateljesítményét nyújtotta. Az este nagy részében csak védekezett, nem találtak célba a válaszai, ha, idézzük, "egyáltalán képes volt befejezni őket". Öregnek és gyengének tűnt a hírportál szerint. A vita elejét - a legfontosabb részt - fájdalmas volt nézni. Biden tudta befejezni a gondolatait, kínos és zavaros kijelentéseket tett, és elveszettnek tűnt, amikor nem beszélt. A közvélemény-kutatások szerint, az elnök kora és szellemi képességei aggasztják leginkább a választókat. Binden most megmutatta, hogy ezek az aggodalmak megalapozottak. Ez a vita volt az igazi nyitánya volt az őszi választásoknak, és az embereket, akik most kapcsolódnak be a versenybe, valószínűleg sokkolja majd az MSNBC szerint, hogy az elnök mennyire leépültnek tűnt.