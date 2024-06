Egy nő holtteste mellett találták meg a meggyilkolt tévésztárt

A 24 éves Daniel Duffield, a 999: On The Frontline egyik sztárját holtan találták egy házban, a Staffordshire állambeli Hednesfordban. A férfi kettős gyilkosság áldozata lett, ugyanis egy nő holtteste is a házban volt, aki a férfi mellett feküdt vérbe fagyva a padlón. A nőt később, a 22 éves dél-walesi Lauren Evansként azonosították. A gyilkosság után a rendőrség nyomozást indított az ügyben.

A férfi kollégáit megdöbbentette Daniel halál híre. A sorozat egyik szereplője, Ellie, szívszorító sorokkal búcsúzott a fiatal férfitól és hozzátette, még mindig nem tudta feldolgozni a gyilkosság hírét.

Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer egy ilyen bejegyzést fogok írni. Daniel, nem hiszem el, hogy elmentél.

-írja X bejegyzésében Ellie.

Ezután a következő hétre tervezett találkozásukról ír, amiben hozzátette:

Azt terveztük, hogy ezen a héten is találkozunk. Halálod előtt egy órával még beszéltünk telefonon. Az utolsó hívásodat soha nem fogom elfelejteni. Örökké szeretlek Daniel!

A sztár testvére a Facebookon jelentette be a szörnyű hírt, ahol azt írta:

Gyönyörű bátyám ma elhagyott minket. Annyira el vagyok keseredve, hogy elmentél. Soha nem fogok belenyugodni, hogy már nem vagy itt.

- írja a közösségi oldalán a férfi megtört testvére, majd folytatta a drámai sorokat:

Mindig a szívemben leszel! Te voltál a legjobb testvér a világon! Örökké szeretni foglak amíg újra nem találkozunk!

Egy közeli barát is a sajnálatát fejezte ki, akinek a sztár különös helyet foglalt el a szívében. A barát elképesztően összetört mikor megtudta, hogy Daniel meghalt.

"Örökre összetört a szívem egy része. Remélem sikerül megtalálnod azt a boldogságot, amit mindenki másnak megadtál."

Nicki Addison nyomozófelügyelő elmondta, tudja, hogy ez a hír érthető módon megrázta a helyi közösséget, de mindenkit megnyugtatott, hogy van egy speciális tiszti csapata, amely azon dolgozik, hogy teljes körűen kivizsgálja az ügyet.

Ezután megköszönte a a lakosság segítségét:

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki már információval állt elő, és kérem az embereket, hogy továbbra is vegyék fel a kapcsolatot a hatóságokkal, ha bármilyen információjuk van, ami segíthet nekünk.

Forrás: DailyStar