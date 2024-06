Kínai Holdmisszió: Nagyon értékes leletekkel tért vissza a holdszonda - videó

Ahogy az Origo is korábban beszámolt róla, Kína májusban sikeresen felbocsátotta a Csang'o 6 nevű holdszondáját, ami először szállít kőzetmintákat a Földet kísérő égitest túlsó, eddig nem kutatott, sötét oldaláról. A holdszonda végül közel egyhónapos küldetését sikeresen zárta a Holdon és június elején visszaindult a Földre.

A Csang'e-6 névre keresztelt kínai holdszonda. Fotó: Xinhua - AFP.

A Csang'o-6 névre keresztelt kínai holdszonda kedden landolt a Belső-Mongólia sivatagban, a közel két hónapos, kockázatokkal és kihívásokkal teli küldetés után

- jelentette kedden a kínai állami média. A tudósok nagy izgalommal várták a Csang'o-6-ot, mivel a minták kulcsfontosságú kérdésekre adhatnak választ a bolygók keletkezésével kapcsolatban. Kína az egyetlen ország, amely korábban már leszállt a Hold túlsó oldalán - 2019-ben, aminek elérése technikailag nagy kihívást jelent a távolság, valamint az óriási kráterekből és kevés sík felszínből álló nehéz terep miatt.

La Xina l'ha clavat amb la missió Chang'e-6, demostrant un domini de les operacions espacials.

La nau està ara mateix reentrant a l'atmosfera de la Terra transportant les mostres lunars recollides a la cara oculta fa uns dies. pic.twitter.com/sGsltm5eLZ — Joan Anton Català Amigó (@estelsiplanetes) June 25, 2024

A Csang'o 6 május elején startolt egy űrközpontból, és néhány héttel később sikeresen landolt a Hold déli pólusához közeli kráterben.

A szonda egy fúróval és egy robotkarral talaj-és kőzetminták gyűjtését végezte el, készített néhány fényképet a felszínről, és kitűzött egy kínai zászlót. Peking az elmúlt évtizedben hatalmas forrásokat ölt űrprogramjába, hogy felzárkózzon az Egyesült Államokhoz és Oroszországhoz - írja a BBC.

