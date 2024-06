Itt vannak a pontos részletek: Brüsszel így akarja bevezetni a kötelező sorozást es a sorkötelezettséget

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője továbbra is kitart a kötelező sorköelezettség bevezetése mellett, és mivel a német megoldásokat egy idő után ugyanis uniós szinten is átveszik, így a sorkötelezettséggel sem lenne ez másképp. Időközben Németország fokozta a lőszertermelését, míg Ukrajnában már vissza is vonták a külföldön élő kettős állampolgárságú személyek utazási engedélyeit. Oroszország pedig hivatalosan bejelentette: a francia kiképzők legitim célpontok lesznek Ukrajnában. Napról napra közelebb vagyunk a világháború kitöréséhez.

Minden francia katonai kiképző Ukrajnában „legitim célpont” lenne az orosz fegyveres erők számára - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter afrikai körútja során. Lavrov minderről a Kongói Köztársaság külügyminiszterével, Jean Claude Gakossóval közös sajtótájékoztatón beszélt. „Ami a francia kiképzőket illeti, szerintem már ukrán területen vannak” - mondta Lavrov, utalva azokra a katonai kiképzőkre, akiket Franciaország az ukrán csapatok kiképzésére küldhet. „Függetlenül a státuszuktól, a katonai tisztviselők vagy zsoldosok legitim célpontot jelentenek a fegyveres erőink számára” – írta a brit Independent. Ukrajna főparancsnoka a múlt héten azt mondta, hogy aláírta a papírokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a francia katonai oktatók hamarosan beléphessenek az ukrán kiképzőközpontokba. Emmanuel Macron francia elnök azonban a múlt héten azt mondta, hogy nem kommentálja a „pletykákat vagy az esetleges döntéseket”. Azt mondta, hogy a normandiai partraszállás 80. évfordulójának megemlékezései során, még ezen a héten részletezni fogja Franciaország támogatását. Jöhet az európai szintű sorkötelezettség „Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke egy hétvégi interjúban támogatta a német sorkötelezettség visszaállítását, ami nemcsak a németek, hanem az egész EU számára fenyegető hír. A német megoldásokat egy idő után ugyanis uniós szinten is átveszik, és – mint azt a kötelező betelepítési kvóta, a Frontex, a »zöld átállás«, vagy Ukrajna fegyverekkel való támogatásánál láthattuk – ha törik, ha szakad (akár többségi döntéssel) keresztülviszik őket. A sorkötelezettséggel sem lenne ez másképp – írta Kiszelly Zoltán legújabb bejegyzésében. »A németek fele már támogatja a sorkötelezettség visszaállítását!« – így manipulálják és készítik fel a német társadalmat a háborúpárti politikusok arra, hogy az őszi keletnémet tartományi választások után érdemben nekilátnak a 2011. július elsején felfüggesztett sorkötelezettség visszahozásának. Az idő sürget, ugyanis Ukrajna rohamtempóban fogy ki a katonákból és a Macron által felvetett nyugati katonák is csak egy évre elegendőek. A háborúpárti országok egymás után állítják vissza a sorkötelezettséget, amit a háború könyörtelen matematikája diktál. (...) – tette hozzá. Ahogy számos német megoldást jól-rosszul átvettek az EU-ban, úgy várhatóan ezt is keresztül akarják majd vinni. Az Európai Központi Bank a Bundesbank mintáját követte volna; a Szövetségi rendőrség mintájára jött lére a Frontex; a migránsok országon belüli elosztását szolgáló Königssteiner Schlüssel példájára alkották meg a kötelező betelepítési kvóta alapját képező Juncker-képletet és a sort még hosszan folytathatnánk. Háborúpárti politikusok már most közös fegyverbeszerzést, uniós atombombákat és légvédelmi rendszereket sürgetnek és az új brüsszeli bizottságban ősztől már lesz uniós hadügyminiszter is.

Jöhet az uniós sorkötelezettség

Fotó: X Rengeteg lőszert vásárol Németország, világháborúra készülhet Berlin Időközben kiderült, a német hadsereg további 200 ezer darab tüzérségi lőszert rendel a német Rheinmetall hadiipari és technológiai vállalattól 880 millió euró értékben. A hadsereg már korábban megállapodást kötött a hadiipari céggel 1,2 milliárd euró (470 milliárd forint) értékben több százezer lövedék, gyutacs és robbanótöltet megvásárlásáról, ezt egészítené ki most újabb 200 ezer darab 155 milliméteres tüzérségi lövedékkel. Az új lövedékekkel a hadsereg raktárait tervezik feltölteni, mivel Németország folyamatosan hadiipari eszközökkel segíti Ukrajnát. Miközben a nyugati országok kormányai megerősítik hadseregeiket és feltöltik harcászati készleteiket a Kijevnek szállított fegyverek után, a Rheinmetall piaci értéke több mint négyszeresére nőtt az ukrajnai háború kitörése óta. Már senkinek sincs menekvés a háború elől A Meduza értesülése szerint Zelenszkij elnök tovább szigorította az állampolgárai mozgásszabadságára vonatkozó szabályokat Ukrajnában. Az ukrán a hatóságok már vissza is vonták a külföldön élő kettős állampolgárságú személyek utazási engedélyeit. Az Állami Határszolgálat pedig június 4-én közölte, hogy a más országokban letelepedési engedéllyel rendelkezők és a 18-60 éves korosztályba tartozó ukrán férfiak nem hagyhatják el az országot.” Az Egyesült Államok kijevi nagykövetsége kedden közzétett egy üzenetet a honlapján azoknak az amerikai állampolgároknak, akik ukrán állampolgársággal is rendelkeznek. Az üzenet szerint június 1-jétől a 18 és 60 év közötti, ukrán–amerikai kettős állampolgárságú férfiak, köztük az USA-ban élők sem hagyhatják el Ukrajnát. A nagykövetség erősen javasolja, hogy azok az amerikai állampolgárok, akik ukrán állampolgársággal is rendelkeznek, ne utazzanak Ukrajnába. A nagykövetség kiemelte: nagyon nagy a kockázata annak, hogy nem hagyhatják el az országot, még akkor sem, ha amerikai útlevelük van. Újabb települést foglalhattak el az oroszok Szerdán derült ki, hogy az oroszok benyomultak Karlivka településre a Donbaszban. A település körülbelül 20 kilométerre fekszik északnyugatra Donyeck városától, ez pedig azt jelenti, hogy Moszkva egyre nagyobb zónát képes kialakítani az oroszok által megszállt ukrajnai területek legnagyobb városa körül.

Zelenszkij látogatása

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden meglátogatta a főparancsnok főhadiszállását, hogy értesüljön a csatatéren történt változásokról. „Elsőként meghallgattam Szirszkij főparancsnok beszámolóját a hadszíntér főbb irányvonalainak helyzetéről, majd Rusztem Umjerov védelmi miniszter és Olekszandr Kamisin stratégiai iparért felelős miniszter jelentett. Beszámoltak az orosz drónok elleni küzdelemről, valamint az saját pilóta nélküli repülőgépek elektronikus hadviselés technológiai fejlesztéséről. A megbeszélés során meghatározták a várható légvédelmi rendszerek elhelyezésének kiemelt irányait is”. „A vezérkar főnöke, Anatolij Barhilevics beszámolt a felkészülésről, továbbá a dandárok és tartalékosok felszerelésének állásáról. A harkivi, szumi és csernyihivi katonai közigazgatás vezetői pedig az erődítmények további építéséről, a fontos létesítmények védelméről számoltak be, különösen az energiatermelésről, illetve az emberek áramellátásának jelenlegi helyzetéről”. Brutálisan drágul a nem létező áramár Ukrajnában Ukrajna-szerte áramkorlátozás van érvényben, ami érinti Kárpátalját is. Eleinte csak 1-2 órára kapcsolták ki az áramot napközben, de mostanra már 7-8 órán át nincs szolgáltatás. Az áramkimaradás főként a reggeli, illetve a késő délutáni esti időszakot érinti, így kárpátaljai családok tízezreit lehetetlenítik el - mondta el Dunda György, a hírTV kárpátaljai tudósítója. Közölte, az energiaszolgáltató azt prognosztizálja, hogy jelenleg 7-8 órán át nincs áram, de a nyáron ez az időintervallum növekedni fog. Voltak olyan időszakok kárpátalján, amikor a nap 24 órájából 18-ban nem volt áram, ami számos szolgáltatást érint. Ha ez még nem lenne elég, júliustól drasztikusan emelik a villamosenergia tarifáját, ami többe fog kerülni, mint Magyarországon. Majdnem duplája a korábbi tarifának és a háború kitörése óta háromszorosára emelkedett a villany ára - tette hozzá Dunda György. Miközben drágább (a nem létező) áram ára, mint bizonyos uniós országokban, addig az ukrán állami energiaszolgáltató vállalat, az Ukrenergo igazgatósági tanácsának öt tagja csak áprilisban 8,5 millió hrivnya prémiumot vehetett fel, ami mintegy 80 millió forintnak felel meg.

