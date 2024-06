Rejtélyes, több ezer éves labirintust találtak Krétán

Kréta nyugati részén, Kastelli városának közelében egy furcsa ókori építményre bukkantak egy repülőtér radarrendszerének kiépítése során június közepén

- számolt be róla a parismatch.com. Ez az első ilyen felfedezés a népszerű szigeten.

Az építmény nyolc koncentrikus kőgyűrűből áll, falai 1,4 m vastagok. A bronzkorból származik, körülbelül 1800 m2 területet foglal el.

A labirintus építése az i.e. 2000 és 1700 közötti időszakra, a középső minószi időszakra tehető. Ekkor épültek meg az első nagyobb paloták is, amik a minószi kultúra emlékeit őrzik. A legnagyobb a knósszoszi palota i. e. 1900-ból, ekkor jelentek meg a falfestmények is a házakon. A kor kultúrjához kötődik a Minótaurosz és a labirintus története is.

A Minótaurosz a görög mitológiában egy félig ember, félig bika alakú teremtmény volt. Az emberek szeme elől abba a labirintusba rejtették, amelyet Daidalosz épített Kréta szigetén. A név jelentése: Minósz bikája.

A régészek egyelőre nem tudják, mi volt az épület pontos rendeltetése, a hatóságok úgy vélik, hogy a helyet valószínűleg vallási szertartásokra használták.

A terület közelében állatcsontokat is találtak. Lina Mendoni kulturális miniszter arról tájékoztatott, hogy

a radarrendszer kiépítéséhez új helyszínt keresnek.

Un mystérieux « labyrinthe » antique découvert en Crète sur le chantier d'un aéroport https://t.co/8iFU4XPOCi — Paris Match (@ParisMatch) June 21, 2024

