Lakóházba csapódott egy kisrepülőgép, többen súlyosan megsérültek

Az 1969-es Beechcraft 35 típusú kisrepülő körülbelül 15 perccel azután zuhant le, hogy felszállt a Denvertől délre fekvő Centennial repülőtérről, és látszólag egy másik külvárosi repülőtérre tartott.

A pilóta nem sokkal a baleset előtt rádión jelezte, hogy motorproblémákat tapasztal,

és a Rocky Mountain Metropolitan repülőtéren tervez leszállni, ami addigra valószínűleg már látható volt a levegőből. Az ABC szerint a pilóta mégis a kényszerleszállást választotta az utcán egy lakónegyed közelében.

A gép bal szárnya nekiütközött egy nagy fának, majd csúszni kezdett az úttesten, végül egy udvarra kanyarodott fel, ahol egy házba csapódott.

4 hospitalized after small plane crashes in suburban Denver front yard https://t.co/NPJgwqiakN pic.twitter.com/RBiNxQQshl — The Independent (@Independent) June 7, 2024

A kisrepülő egy utcában parkoló kisteherautót is elsodort, ami nekicsapódott egy másik teherautónak, ami egy ház felhajtója előtt parkolt. A baleset következtében

négy ember súlyosan megsérült, kritikus állapotban szállították őket kórházba.

A gép már lángokban állt, amikor a tűzoltók a baleset helyszínére érkeztek. Többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek - írja az ABC17 News.

Több hasonló szerencsétlenségről is beszámoltunk már. 2020-ban egy görögországi házba csapódott be egy kisrepülő. Szerencsére senki sem tartózkodott a házban és a pilóta is élve megúszta. 2023-ban pedig két ember meghalt, egy másik pedig megsérült, miután egy kisebb repülőgép egy oregoni ház tetejére zuhant.