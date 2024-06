Lerombolták az izraeli túsz hitét abban, hogy a palesztinok és az izraeliek között lehetséges a béke

Egy izraeli békeaktivista, akit október 7-én elraboltak otthonából, és 53 napig túszként tartottak fogva Gázában, a BBC-nek elmondta, hogy megpróbáltatásai lerombolták a hitét abban, hogy a palesztinok és az izraeliek között lehetséges a béke. A 75 éves Ada Sagi a novemberi kiszabadulása óta adott első interjújában elmondta, hogy fizetett őrök tartották fogva egy lakásban. Elmondta, hogy már nem hisz a békében, mert úgy gondolja, hogy a a Hamász ezt nem akarja. A nő azt is megoszotta az interjú során, hogy úgy próbálta korábban segíteni a megbékélést, hogy arabul tanította az izraelieket.

Október óta tart már a háború Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan / MTI/EPA/Abir Szultan

Mindez azonban megváltozott, amikor a Hamász megtámadta Izrael déli részét, 1200 embert megölt, és 251 túszt ejtett Gázában, köztük Sagi asszonyt is – írja a BCC.

A nő mint elmondta, sürgeti az izraeli kormányt, hogy kössön új gázai tűzszüneti megállapodást és túszszabadítási megállapodást a Hamásszal.

Izraelnek meg kell kötnie az alkut... haza kell hoznia az összes túszt, aki él és aki meghalt"

– mondja.

Elmondta, hogy amikor először vitték be Gázába, őt és néhány más túszt egy családi házban rejtettek el a gyerekekkel, de másnap egy lakásba vitték a déli Khan Younis városába. A lakás tulajdonosa elmondása szerint, azt mondta nekik, hogy a feleségét és a gyermekeit az apósához küldték. Ismertette azt is, hogy diákokat fizettek azért, hogy őrizzék őket. Az asszony egyike volt annak a 105 túsznak, akiket novemberben egyhetes tűzszünetért cserébe szabadon engedtek, emellett Izrael állam az izraeli börtönökben lévő mintegy 240 palesztin foglyot is szabadon engedett.