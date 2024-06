Bődületes vereség vár Macronra vasárnap az EP-választáson, utána még agresszívebben fogja követelni az ukrajnai bevonulást

A szerdai közvéleménykutatási adatok szerint (IFOP-Fiducial) képtelen javítani Macron pártja négy nappal az EP-választás előtt, változatlanul 15%-on áll. Ugyanakkor Marine Le Pen pártja 33%-ot kap a felmérések szerint. 1979 óta, amióta listás EP-választás van, ilyen megalázó különbséggel nem veszített kormánypárt Franciaországban. Igaz, az is ritkán fordul elő, hogy a kormánypárt nyerni tud a nagyjából félidősnek tekinthető választáson, erre utoljára 2009-ben volt példa, akkor Nicolas Sarkozy köztársasági elnök megnyerte az EP-választást is.

Most hat francia párt juthat be az Európai Parlamentbe. Marine Le Pen (RN) és Macron (négy párt koalíciója) után a harmadik a szocialista párt lesz, 13,5%-on állnak, de könnyen megeshet az a szégyen, hogy még ők is megelőzik a végén Macront. A kommunista, antiszemita, muszlimbarát Jean-Luc Mélenchon pártja 8%-ot kaphat, 7,5%-ot a klasszikus gaulle-ista, jobbközép párt, és 6%-ot Éric Zemmour alig két éve alakult, a fiatalok között páratlanul népszerű, bevándorlásellenes pártja. Az IFOP mandátumbecslése szerint a még 5%-on mért, de folyamatosan zuhanó, szélsőbaloldali Zöld párt kiesik.