Belebukott Macron a háborús őrületébe, a vasárnapi parlamenti választásokon folytatódhat a katasztrófája

Miután a második mandátumának nagyjából felénél járó Emmanuel Macron köztársasági elnök pártja, a Renaissance (RE) megsemmisítő vereséget szenvedett a június 9-i európai parlamenti választásokon,

a köztársasági elnök feloszlatta a francia Nemzetgyűlést, és előrehozott választást írt ki.

A kétfordulós választás első fordulójára június 30-án vasárnap, a második fordulóra július 7-én kerül sor.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy

a háborús uszító Emmanuel Macron francia elnökre Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés (RN) vezetője mért elképesztő, megsemmisítő vereséget az európai parlamenti választáson.

A Marine Le Pen által alapított Nemzeti Tömörülés 31,37 százalékot szerzett, Macron pártja 17 százalékponttal lemaradva csak a szavazatok 14,60 százalékát kapta, alig megelőzve a szocialistákat, akik a szavazatok 13,83 százalékát hozták el.

Fotó: AFP/Xose Bouzas/Hans Lucas

Egyáltalán nem véletlen, hogy Macron katasztrofális vereséget szenvedett.

Az elmúlt hónapokban Macron hisztérikus háborúpárti kampányt kezdett, amit Le Pen élesen bírált, egyenesen hányingerkeltőnek nevezve a háborús uszítást, ami egybeesett a francia emberek véleményével is.

Fontos az is, hogy a Nemzeti Tömörülésen kívüli jobboldal súlyosan megosztott. Az eredmények tükrében Marine Le Pen unokahúga, Marion Maréchal, aki a filozófus-esszéíró, Éric Zemmour EP-listájának a vezetője volt és be is jutott az uniós parlamentbe, bejelentette, hogy tárgyalna a Nemzeti Tömörüléssel egy jobboldali paktum és blokk létrehozásáról, de ezzel Éric Zemmour nem értett egyet, így Marion Maréchal-t és három támogatóját június 12-én kizárta pártjából, a „Reconquête”-ből, sőt, Marion Maréchal nem indul a törvényhatósági választásokon sem. Európai parlamenti mandátumát, amit a „Reconquête” listavezetőjeként szerzett, azonban átvette, és ahogy fogalmazott, a jövőben erre munkára kíván koncentrálni.

A hagyományos, immáron jelentéktelenné vált mérsékelt jobboldal pedig a teljes szétesés szélére került a választások óta.

A „Les Républicains” (LR) 7,3 %-ot ért el csupán a választásokon, a gyenge szereplés meg is tette hatását: Éric Ciotti, a párt elnöke teljesen logikusan arra tett javaslatot, hogy pártja, a jobboldali erők erősítése érdekében lépjen szövetségre a Marine Le Pen-féle RN-el. Ciotti ezzel történelmi távlatba helyezte pártját: eddig még soha egyetlen mérsékelt jobboldali pártvezető sem javasolta, hogy a párt közeledjen a Nemzeti Tömörüléshez (és elődjéhez), de Ciotti még ennél is bátrabb lépést tett azzal, hogy szövetséget ajánlott fel.