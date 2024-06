Macron megfenyegette az oroszokat, most megkapta a rémisztő választ

Franciaország és annak elnöke, Emmanuel Macron az utóbbi hónapokban már-már az ukrajnai háború kiterjesztésének legnagyobb támogatójává lépett elő. Macron volt az, aki elsőként dobta be a köztudatba a nyugati katonák ukrajnai bevetését, és azóta is újabb és újabb elképzelésekkel áll elő, most megmutatjuk a legújabbakat... A francia államfő Ukrajna háborús támogatásáról beszél, ám a terveivel valójában válaszlépések megtételére kényszerítené az orosz felet.

Vágólapra másolva!

Párizs Zelenszkij szolgálatában A francia elnök, Emmanuel Macron nemzetközi koalíciót szeretne felállítani katonai kiképzők küldésére Ukrajnába. Mint azt pénteken bejelentette: nemzetközi koalíciót szeretne véglegesíteni olyan (általa még meg nem nevezett) országokkal, amelyek készek katonai kiképzőket küldeni Ukrajnába. Macron mindezt a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott párizsi sajtótájékoztatóján jelentette be. Elárulta azt is: a tervvel Ukrajna kérését teljesítik. „Több tízezer katonát kell majd kiképezniük, ami sokkal praktikusabb Ukrajnában" - hangsúlyozta a francia elnök. Zelenszkij persze hálás a kezdeményezésért. Oroszország a tervvel kapcsolatban arra figyelmeztetett, amire már több ízben korábban is: a háborúba ilyen módon beavatkozó nyugati katonák „legitim célpontok” lesznek. Marcont mindez nem ijesztette el a tervtől. Emmanuel Macron francia államfõ és Volodimir Zelenszkij ukrán államfõ szívélyes találkozása az északnyugat-franciaországi Colleville-sur-Mer településnél 2024. június 6-án, a normandiai partraszállás 80. évfordulóján tartott megemlékezésen. MTI/AP/AFP pool/Ludovic Marin A francia elnök azt is bejelentette: a napokban megkezdődik az ukrán pilóták és szerelők képzése Franciaországban – a Mirage 2000-5 típusú vadászgépek használatára készítik fel őket, amelyeket Franciaország át akar adni Ukrajnának. Sajtóértesülések szerint 26 repülőről van szó. Emmanuel Macron arra is ígéretet tett, hogy Franciaország továbbra is támogatni fogja Ukrajnát minden fórumon, az uniós és a NATO-csatlakozás tekintetében is. Oroszország megtámadása nyugati fegyverekkel Az elmúlt időszakban több, Ukrajnát fegyverekkel támogató európai ország vezetése felhatalmazta Kijevet arra, hogy a fegyvereket oroszországi célpontok ellen is bevethetik. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezzel, valamint a Macron-féle, francia kiképzők Ukrajnába vezényléséről szóló tervvel kapcsolatban arra figyelmeztetett: Minden egyes nap születnek olyan nyilatkozatok, olyan intézkedések, amelyek a világháborús veszélyt még inkább élessé teszik. Emmanuel Macron ugyancsak beleegyezését adta ahhoz, hogy Ukrajna csapást mérjen Oroszországra.

Zelenszkij feltette a régi lemezt Európa ma már nem a béke kontinense, és Oroszország támadása nem fog megállni Ukrajna határainál - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Párizsban a francia Nemzetgyűlésben. Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kontinens és Ukrajna közös ellenségének nevezte.

MTI/EPA/Andre Pain „Ma ez a háború Ukrajna ellen zajlik, de holnap más országok is célponttá válhatnak, és már világosan látható, kire irányul ez az agresszió: a balti államokra, Lengyelországra, a Balkánra. Az orosz rezsim nem lát korlátokat maga előtt, és lassan már Európa sem lesz elég neki" - mondta Zelenszkij, egyúttal reményét fejezve ki, hogy mihamarabb megérkeznek a francia vadászgépek Ukrajnába. Zelenszkij azt állítja: az utóbbi hetek orosz előretörései ellenére Ukrajna még mindig képes lehet a győzelemre. Macron szerint a békének tárgyalások útján kell ugyan létrejönnie, ám szerinte annak még nem jött el az ideje. Kérdés, hogy mikor látná elérkezettnek az időt a békére: akkor, amikor valóban kitör a világ- és atomháború, amelytől ma már okkal rettegnek az egész világon?

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!